ЕСПЧ коммуницировал жалобу выдворенного из России многодетного отца

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу уроженца Палестины Висама Аль-Тбахи, отца восьмерых детей, который жил в Нижнем Новгороде с ними и супругой Кариной с 2000 года и был депортирован в 2019 году.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, гражданином России господин Аль-Тбахи стал в 2001 году и менял документы в уставленные сроки. В 2010 году он потерял паспорт, ФНС выдала новый, однако спустя семь лет палестинца вызвали в полицию и изъяли российский паспорт вместе с заграничным, сообщив о нарушениях при оформлении документов. Мужчина пытался оспорить эти решения в суде, однако получил отказ со ссылкой на заключение ФСБ о том, что истец может представлять угрозу для «обеспечения безопасности государства». Вскоре его задержали и через суд выдворили из России, отклонив заявление на повторное получение гражданства.

Отказные решения судов оспаривали юристы «Комитета против пыток». Правозащитники обратились в ЕСПЧ, и суд поставил вопросы о том, какие основания были у чекистов подозревать их доверителя в угрозе нацбезопасности, кто вынес соответствующее решение, как суды пришли к выводу об угрозе и был ли господин Аль-Тбахи осведомлен о нежелательности своего пребывания в России. «По новым правилами Европейского суда сторонам сначала предложено мирно договориться. В случае двустороннего согласия Россия выплатит заявителю компенсацию вреда, причиненного этим выдворением. Если же в срок до 7 мая 2021 года договориться не удастся, дело будет рассмотрено по существу, а российским властям придется ответить на заданные судом вопросы», — сообщили правозащитники.

Супруга Висама Карина Аль-Тбахи связывала депортацию мужа с местью спецслужб за отказ сотрудничать по другому делу в отношении пожилого нижегородца Тагира Хасанова, приговоренного к пяти с половиной годам лишения свободы за пособничество в терроризме. Осужденный умер в тюрьме, своей вины он категорически не признавал. В ФСБ не комментировали дело Висама Аль-Тбахи со ссылкой на гостайну.

Подробнее – в материале “Ъ-Приволжье” «В многодетном отце усмотрели угрозу нацбезопасности».

Роман Рыскаль