Владимир Путин и Дмитрий Миронов поздравили Валентину Терешкову

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил с днем рождения депутата Госдумы от Ярославской области, первую в мире женщину-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны»,— говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Сегодня же Валентину Терешкову поздравил с днем рождения губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в соцсети.

«Сегодня свой день рождения празднует Валентина Владимировна Терешкова — наша "Чайка", генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы, первая и единственная женщина, совершившая одиночный полет в космос. Валентина Владимировна — легенда. Для нее открыт весь мир, но она, простая, земная, никогда не забывала о своей малой Родине, о Ярославской области»,— говорится в поздравлении Дмитрия Миронова.

Губернатор отметил, что с помощью Валентины Терешковой, в частности, были построены в Ярославле и других населенных пунктах региона жилые микрорайоны, учебные корпуса. Был построен планетарий, проведено берегоукрепление в городах Мышкине и Рыбинске.

Особо отметил глава региона роль Валентины Терешковой в борьбе против постройки целлюлозно-бумажного комбината на Волге и против объединения ярославского театра имени Федора Волкова с Александринским театром Санкт-Петербурга.

«Вместе мы боролись и против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище, вместе отстаивали наш Первый русский театр. С днем рождения, Валентина Владимировна! Будьте счастливы»,— написал Дмитрий Миронов.

Антон Антонов