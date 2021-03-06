В Сочи в 2021 году временно запретят строительство новых МКД

В 2021 году в Сочи приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД), чтобы упорядочить застройку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался, что привело к огромному количеству объектов точечной застройки и самостроев. Параллельно курорт испытает острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры. «Сейчас разрабатывается новый генплан Сочи... До тех пор, пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут», – сказал Вениамин Кондратьев.

Мера начнет действовать в ближайшие четыре месяца, пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Дополнительные меры также затронут выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и гостиниц. Теперь максимальная площадь частных домов не должна превышать 300 кв. м, а высота - 12 м. Сокращается диапазон территориальных зон, содержащих вид «Гостиничное обслуживание». Вид разрешенного использования «Гостиницы» для общественно деловых территориальных зон переходит в условно-разрешенный. Строительство нежилых объектов гостиничного назначения будет вестись только в рамках договора о комплексном развитии, включая социнфраструктуру.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году на территории Краснодарского края начнут действовать новые градостроительные нормы, запрещающие возводить новые жилые комплексы (ЖК) без объектов социальной инфраструктуры.

В декабре 2020 года власти Сочи запретили строительство многоквартирных жилых домов практически на всей территории города, включая села Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадок, поселка Красная Поляна. Решение главы курорта Алексея Копайгородского поддержали депутаты в ходе очередной сессии Горсобрания. Соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Наталья Решетняк