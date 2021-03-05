Основатель «Ситимобила» Аракелян вышел из капитала компании

Основатель агрегатора такси «Ситимобил» Арам Аракелян вышел из капитала компании. Его доля в 1,96% 26 февраля перешла к совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка «О2О Холдинг», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Еще чуть больше 2% остаются у структуры «МегаФона» — АО «Мегалабс».

Господин Аракелян продал долю «О2О Холдингу», подтвердили в пресс-службе «Ситимобила». По словам представителя компании, господин Аракелян также планирует покинуть пост гендиректора, чтобы заняться развитием собственных проектов вместе с партнерами — Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном. Исполнять обязанности гендиректора «Ситимобил» продолжит Виталий Бедарев.

«Ситимобил» основан в Москве в 2007 году. С 2010 года компания развивала мобильное приложение для заказа такси. В ноябре 2018 года в «Ситимобил» инвестировали Mail.ru Group и «МегаФон», получив 18% и 15% в компании соответственно. В конце декабря 2019 года «Ситимобил» вошел в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере еды и транспорта. Оборот компании в 2020 году вырос в 2,2 раза, до 46 млрд руб., следует из отчетности Mail.ru Group. Поездки же в прошлом году достигли показателя в 185 млн, увеличившись в три раза к 2019 году.

Арина Барабанова, Дмитрий Шестоперов