Губернатор Прикамья вошел в группу глав регионов с сильным влиянием

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило очередной рейтинг влияния глав субъектов РФ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занял 25 место из 85 руководителей регионов. Глава Прикамья вошел во вторую группу рейтинга («сильное влияние»). Господин Махонин находится между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым (24 место) и главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым (26 место).

Рейтинг основан на результатах экспертного опроса, проводившегося методом закрытого анкетирования. В исследовании принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.