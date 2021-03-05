ПАО «ТНС энерго НН» возглавил выходец из Россетей

Заместителем генерального директора ГК «ТНС энерго» — управляющим директором «ТНС энерго Нижний Новгород» назначен Алексей Савостин, сообщила компания. В сфере электроэнергетики он работает с 2001 года, до назначения в нижегородскую сбытовую компанию работал заместителем гендиректора АО «Янтарьэнерго» (Калининград). Эта энергокомпания Россетей сейчас работает под брендом «Россети Янтарь».

Напомним, после ареста акционера «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и еще троих управленцев представители федеральной сетевой компании и банка ВТБ вошли в совет директоров поставщика, который поменялся полностью. Ранее также обсуждалось, что «Россети» из-за миллиардных долгов со стороны энергосбыта могут получить группу «ТНС энерго» за символический рубль, но эта сделка пока не состоялась.

Иван Сергеев