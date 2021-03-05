Почти в трети российских регионов нет детских онкологов

В 27 российских регионах в больницах нет детских онкологов, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова в презентации для XXIII Конгресса педиатров России. Проблемы есть и с кардиологами. За помощью нужно ехать в соседний регион.

«Понятно, что эта медицинская помощь... оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной, несмотря на то что у нас численность врачей детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%. Но всего в системе здравоохранения РФ детских онкологов — 348 специалистов»,— сообщила госпожа Семенова (цитата по ТАСС).

По ее словам, ситуация с детскими кардиологами лучше. Однако в трех субъектах практически нет ни одного такого специалиста: в Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

«Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики»,— сказала Татьяна Семенова.

Как на работу онкологов повлияла пандемия — в материале “Ъ” «"То, что останется после эпохи COVID"».