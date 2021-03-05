Новый кампус с лабораторией построят для научно-учебного центра при НГУ

Новый кампус с общежитием, развлекательным центром и лабораторией планируется построить для специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ). Всего будет возведено четыре корпуса. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который находится в городе с рабочей поездкой, к реализации приступят в ближайшее время.

«Мы приехали к вам с новостью, решение принято, мы договорились с министром финансов, что мы необходимые средства предусмотрим. Я обещаю, что возьму это на личный контроль»,— сказал господин Мишустин во время своего визита в учебное заведение.

Согласно проекту, планируется за счет реконструкции и строительства новых корпусов вдвое увеличить возможности по размещению в студенческих общежитиях, последнее из которых там было построено в 60-х годах. На территории появятся велодорожка и пешеходная тропа.

«Давайте договоримся по срокам, нужно, чтобы до 2023 года корпус построили. Поставим это на контроль, будем мониторить на оперативном совещании правительства, чтобы все было вовремя»,— сказал господин Мишустин.

Физико-математическая школа имени М. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) — учебно-образовательное учреждение в новосибирском Академгородке с углубленным изучением естественно-научных предметов для учеников 9 -11 классов. В школе три профиля: физико-математический, химико-биологический и инженерные классы. Обучение проходит по вузовской системе (семинары и лекции). Является одним их четырех специализированных научных центров, известных во всем мире.

Артем Шпек, Дарья Решетникова