В Сызранскую городскую поликлинику передано четыре автомобиля

В Сызранскую городскую поликлинику передано четыре новых автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. Два автомобиля «Нива» и две «Лады Гранты» направили в лечебное учреждение в конце минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

По данным ведомства, всего в 2020 году в больницы региона поступило 166 машин.

Автомобили «Лада Гранта» задействованы в предоставлении первичной медицинской помощи на дому, а также в работе дневного стационара на дому, заборе мазков, доставке лекарств пациентам, уточняют в минздраве региона.

Ани Айвазян