Аудиторы не обнаружили в сквере Фадеева запланированного количества светильников, а также парковую шахматную доску

Контрольно-счетная палата (КСП) Самары проверила использование бюджетных средств на благоустройство сквера по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В частности, аудиторы установили, что планы по энергоэффективному городскому освещению не исполнены в полном объеме. Речь идет о сквере им. Фадеева, где установили недостаточное число светодиодных светильников. Также в сквере не используется парковая шахматная доска с крупноразмерными уличными шахматными фигурами.

Аудиторы установили, что работы по установке малых архитектурных форм в сквере не соответствуют условиям контракта. В частности, в обрешетке установленных скамей использован материал меньшей стоимости.

КСП обнаружило признаки искусственного дробления одной закупки на организацию системы видеонаблюдения на несколько договоров с одним исполнителем в один день. Как отмечают аудиторы, это сокращает число участников закупки и снижает размер экономии по сравнению с конкурентной закупкой.

Руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину направлено представление. Информация о результатах проверки направлена главе Самары и председателю гордумы.

Ани Айвазян