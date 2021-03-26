Сегодня исполняется 49 лет председателю фонда «Сколково», президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу

Его поздравляет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф:

— Аркадий Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Меня всегда привлекает в Вас доброжелательность, а также стремительный интеллект, то, как Вы неординарно и искусно решаете сложные задачи. Ваши способности многогранны: Вы занимались макроэкономической политикой, финансами, инвестициями, отвечали за широчайший круг стратегических вопросов и за проведение экономических реформ в целом, сейчас возглавляете фонд «Сколково», наш центр инновационного предпринимательства. Вы многое сделали для развития детско-юношеского спорта, а любимые с детства шахматы популяризируете на международном уровне в качестве президента ФИДЕ. Ваши интересы столь обширны, а успехи в каждой области столь высоки, что вызывает уважение и признание. Желаю Вам счастья, здоровья, новых проектов и побед.

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