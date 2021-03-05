Медики выявили побочный эффект в виде кожных воспалений после прививки вакциной Moderna

Использование вакцины от COVID-19 американской компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией»,— говорится в письме коллектива американских врачей. В среднем высыпания появляются на восьмой день после первой прививки.

На сайте журнала приводятся фотографии, на которых показано, как выглядят побочные эффекты у пациентов. Медикам удалось убедить пациентов сделать вторую прививку, отмечается в сообщении. После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку без побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают от COVID-19 в США и Европе. Напомним, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия и Словакия зарегистрировали ее самостоятельно.

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