Из свежей почты

Лина Антонова, 9 лет, последствия тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы, требуется лечение. 168 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 29 тыс. руб.

В 2014 году Лина по недосмотру своего отца выпала из окна пятого этажа. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг. Врачи спасли Лину, но состояние было тяжелым. Мы добились перевода в Москву. Последовали операции, реабилитация, и в итоге дочь стала шевелить руками и ногами. С тех пор я постоянно занимаюсь здоровьем Лины. Дочка вновь стала выражать эмоции, но до сих пор не сидит, не стоит и не ходит, не говорит. Сейчас нам нужно попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва) — мы лечились там в 2017 году и довольны результатами. Но самой мне с оплатой не справиться, муж ушел. Елена Антонова, Смоленская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно провести лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие моторики и речи».

Ева Пичугина, 3 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 196 516 руб.

Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 41 тыс. руб.

Первые переломы — бедра и голени — у дочки случились в год и три месяца. Только сняли гипс, как бедро снова сломалось. Его укрепили стержнем, но кость была такой хрупкой, что он сместился. Тогда врачи и заподозрили у Евы болезнь, при которой кости становятся очень ломкими. Переломы продолжались, дочка перестала ходить, сидеть. А потом я узнала о клинике в Москве, где детей с таким диагнозом ставят на ноги. Благодаря лечению Ева окрепла, начала переворачиваться. Впереди операции по установке штифтов в бедренные кости — деньги на них уже собрал Русфонд,— но сначала нужно провести еще один курс лечения. Помогите его оплатить! Татьяна Пичугина, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Перед установкой телескопических штифтов необходимо провести реабилитацию и лечение препаратом памидронат».

Миша Лебедев, 7 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга глюкозы. 134 435 руб.

Внимание! Цена системы 163 435 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 29 тыс. руб.

Заболел Миша внезапно: у него вдруг началась тошнота, он ослаб. Оказалось, что уровень сахара в крови был в пять раз выше нормы. Нам назначили диету и уколы инсулина. Но дома уровень сахара постоянно скакал, все это тяжело давалось Мише. Нам стало гораздо легче, когда сыну установили помпу, которая сама вводит гормон. Но у нас никак не получается рассчитать точную дозу инсулина. Мы измеряем сахар и днем, и ночью, пальцы Миши все исколоты. Сейчас врачи советуют нам купить систему мониторинга, которая измеряет сахар в любое время суток без проколов. Но сами купить ее мы не можем, в семье двое детей. Александр Лебедев, Мурманская область

Главный внештатный детский эндокринолог Мурманской области Татьяна Махова: «Прибор поможет повысить качество гликемического контроля и корректировать терапию».

Кирилл Шемелин, 7 лет, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 213 700 руб.

Внимание! Цена обследования 497 700 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 171 708 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 78 292 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 34 тыс. руб.

Кирилла я взяла из дома малютки пять лет назад. Он родился со спинномозговой грыжей и гидроцефалией, ему сразу иссекли грыжу и установили шунт. Забрала я Кирюшу в тяжелом состоянии, с паховой грыжей, пиелонефритом и сколиозом. В Москве врачи сделали ему операцию по поводу грыжи. Сейчас лечение нужно продолжать, но местные медики с таким диагнозом не сталкивались. У Кирюши сдавлены почки, мочеиспускание он не контролирует, не ходит, жалуется на головные боли. Нам готовы помочь в GMS Clinic (Москва). Там в течение года Кирилл будет под наблюдением специалистов. Помогите с оплатой! Ольга Щеголева, Пензенская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «У Кирилла множественные нарушения со стороны головного и спинного мозга, почек, кишечника, позвоночника, тазобедренных суставов. Мы обследуем мальчика и составим план лечения».

Почта за неделю 26.02.2021–04.03.2021

Получено писем — 79

Принято в работу — 53

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 1