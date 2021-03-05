1,8 процента составило падение выпуска товаров и услуг базовыми отраслями экономики в России в январе 2021 года. Показатель вернулся к значениям сентября 2020 года после взлета до положительного результата в 2% в декабре 2020 года на фоне неожиданно высоких показателей промпроизводства, что объяснятся особенностями отчетности компаний (см. “Ъ” от 16 января). Уже в январе 2021 года промпроизводство снизилось на 2,5%. Помимо промышленности грузоперевозки снизились в январе на 2%, оборот розницы фактически не изменился — минус 0,1%, оптовая торговля выросла на 2,7%, выпуск сельхозпродукции вырос на 0,7%, а объем строительства стагнировал на уровне плюс 0,1%.