Бундестаг продлил общенациональный режим эпидемии в Германии

Бундестаг ФРГ проголосовал за продление режима эпидемии национального масштаба, введенного из-за пандемии коронавируса и расширяющего полномочия федеральных властей. Согласно данным с сайта парламента, за продление режима на три месяца проголосовали 368 представителей, против — 293, 46 воздержались.

За продление режима проголосовали фракции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), против — фракции «Альтернатива для Германии», Свободной демократической партии Германии, «Левые» и «Зеленые».

8 марта в Германии будут сняты ограничения на работу некоторых магазинов — в частности, книжных и садоводческих. Остальные магазины могут открыться только в том случае, если на протяжении семи дней число новых случаев заражения коронавирусом в регионе не будет превышать 50 на каждые 100 тыс. человек.

Напомним, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия и Словакия зарегистрировали ее самостоятельно.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" сверят со стандартами ЕС».