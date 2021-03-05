Деньги граждан надежно запаялись

В России обнаружилось потребительское общество, заявляющее, что владеет активами на сумму, превышающую половину ВВП страны. Организация якобы занимается инвестициями, работает с правительством, Минобороны и др., а ее пайщиками являются более 470 тыс. человек. Компания привлекает средства граждан и юрлиц в «тарифные планы», обещая выплачивать дивиденды до 20% годовых. Сама она существует уже более 16 лет, однако регуляторов ее деятельность до сих пор не заинтересовала.

В конце января в московское отделение крупного российского банка пришла пожилая клиентка, чтобы забрать вклад на сумму 2,4 млн руб. Сотрудников банка насторожило, что пенсионерка пришла не с родственниками, а с «третьими лицами», как позже выяснилось — представителями Международного потребительского общества «Вогульский пайщик», куда и должны были переместиться деньги. Банковские работники не могли отказать в выдаче денег клиенту, но позвонили сыну вкладчицы и объяснили ситуацию. Он приехал и остановил мать.

МПО «Вогульский пайщик» существует с декабря 2004 года. Общество утверждает, что работает с правительством РФ, Советом федерации и Минобороны, а также другими крупнейшими организациями и предприятиями (на сайте даны ссылки на европейский ЦБ и ООН). Активы общества, по его данным, составляют 61 трлн руб., что превышает половину ВВП России (106,6 трлн руб. за 2020 год, по данным «Росстата»).

Обсуждение в чатах и соцсетях надежности данного МПО и его предложений последний раз возникло в конце прошлого года, но встречалось и в 2016 году, в 2012 и 2010 годах. Сегодня, по словам одного из его приверженцев, «Вогульский пайщик» предлагает вложить рубли в его паи с доходностью 7,5–16% годовых для физлиц и до 20% годовых — для юрлиц с возможностью помесячной выплаты дивидендов. Есть и тарифный план в валюте со ставкой до 4% годовых. Средства, по его словам, вкладываются в строительство, промышленность, энергетику, транспорт, связь, ЖКХ и сельское хозяйство.

Как сообщили “Ъ” в ЦБ, «данная организация не является поднадзорной Банку России». Регулятор вправе проверить любую финансовую организацию, если на нее поступила жалоба относительно обращения с доверенными ей деньгами. Но ЦБ может и сам инициировать проверку компании, если она предлагает ставки выше рыночных, а также ведет агрессивную маркетинговую политику. Но ставки у общества сопоставимы с теми, что предлагают, например, ломбарды или МФО, а маркетинг не агрессивен. Корреспонденту “Ъ”, позвонившему в МПО, на вопрос о возможности размещения средств сообщили, что «не понимают, о чем речь».

В ОНФ сообщили, что жалоб со стороны участников общества не поступало. Вместе с тем руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что в поведении МПО «Вогульский пайщик» очень четко прослеживается ряд признаков мошенничества. «МПО заявляет о владении активами на сумму, превышающую половину ВВП страны. При этом утверждается, что это финансовая и инвестиционная организация, но ни в одном из реестров ЦБ она не значится»,— указывает она. ОНФ обратил внимание на то, что среднесписочная численность сотрудников МПО не декларируется, а на директора и учредителя в картотеке арбитражных судов значатся несколько дел.

По словам партнера юридической фирмы «Юстерс» Андрея Григорьева, в российском законодательстве действует презумпция добросовестности участников гражданского оборота. В данном случае это означает, что пока со стороны компетентных органов (например, МВД или ФАС) нет подтвержденных фактов мошенничества или введения в заблуждения, никакой ответственности ни участники, ни директор этого потребительского общества понести не могут. «Организационно-правовая форма "Вогульского пайщика" позволяет беспрепятственно организовывать сбор средств от пайщиков ради достижения самых разнообразных целей»,— говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. При этом, по его словам, любая финансовая организация должна быть подконтрольна ЦБ, который может инициировать проверку как по заявлению граждан, так и самостоятельно. Странно, что регулятор не заинтересовался этой организацией, заключает эксперт.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева