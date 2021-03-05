Забытая городская доля

Спустя семь лет администрация Нижнего Новгорода попыталась отсудить у дорожно-строительной компании «Гранит» полагающуюся городу долю в 30% от площади отеля «Кулибин», построенного в 2013 году. Мэрии сразу отказали в связи с пропуском исковых сроков. Юристы предполагают, что городские власти через суд закрывают обязательства старого договора, по которому предыдущий состав администрации почему-то отказался получать у застройщика имущество, оговоренное в качестве взноса за землеотвод. Экс-мэра Вадима Булавинова в свое время следователи едва не привлекли к уголовной ответственности за похожую историю с ТЦ «Фантастика».



Областной арбитражный суд из-за пропущенных сроков исковой давности отказал администрации Нижнего Новгорода — власти просили обязать ООО ДСК «Гранит» отдать долю города в давно построенном объекте. Как следует из материалов дела, еще в 2005 году администрация заключила с застройщиком договор аренды земли на время совместной деятельности. ДСК «Гранит» обязался построить жилой восьмиэтажный дом с административными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией в Гранитном переулке. За вклад в виде земельного участка и помощи в подключении к коммуникациям администрации полагалась «доля города» в виде 30% общей площади квартир, 13,5% общей площади административных помещений и 30% стояночных мест. Оговаривалось, что муниципалитет спустя десять дней после приемки дома получает свою долю либо в натуре, либо в денежном выражении. Стройка объекта затянулась, и в конце 2013 года на выделенном участке был сдан в эксплуатацию парк-отель «Кулибин». Однако ДСК «Гранит» до сих пор не передал оговоренную долю администрации Нижнего Новгорода, что и послужило поводом для запоздалого иска.

Оперативно получить комментарии в ООО ДСК «Гранит» по поводу неисполнения обязательств не удалось (строительная компания контролируется семьей бизнесмена Мартина Едигаряна). В городской администрации сообщили лишь, что намерены обжаловать отказ суда в апелляции. Бывшие руководящие сотрудники мэрии не вспомнили этот совместный проект с «Гранитом». Один из собеседников добавил, что практика заключения с застройщиком договоров с «долей города» существовала в период, когда мэром Нижнего Новгорода был Вадим Булавинов (2002–2010 годы). Однако объект в Гранитном переулке был построен в 2013 году, когда городскую администрацию возглавлял уже Олег Кондрашов, ныне проживающий в США, куда он уехал от уголовного преследования. Его бывший заместитель по строительству Сергей Миронов, подозреваемый по другому уголовному делу, около трех лет скрывается где-то за границей, а бывшего начальника департамента Юрия Щеголева осудили на длительный срок за взятку от строителей детского сада.

По словам управляющего партнера юрфирмы «Маслов, Войнов и партнеры» Александра Маслова, в судебной практике были случаи, когда органы МСУ выходили с подобными исками к застройщикам, даже когда с них вряд ли что-то можно было получить по договорам, и суды вставали на сторону власти. Однако требования за пределами сроков исковой давности вряд ли будут удовлетворены. «Могу предположить, что администрации Нижнего Новгорода нужен судебный акт для списания безнадежной задолженности и закрытия старого договора», — добавил юрист. Собеседник в строительной отрасли предположил, что при проверке администрации контрольно-надзорные органы нашли старые неисполненные обязательства по имуществу города и теперь «под кого-то копают органы».

Добавим, что бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, при котором процветала практика долевых договоров с застройщиками, в прошлом сам едва не стал жертвой ситуации с отказом от «доли города». В 2010 году в отношении него Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело, считая, что мэр умышленно не включил в договор с застройщиком торгового центра «Фантастика» ранее оговоренную долю города в размере 7%. Следствие оценило ее рыночную стоимость в 672 млн руб. При этом в число соинвесторов «Фантастики» в 2006 году вошел молодой сын мэра Илья Булавинов (он якобы заплатил за вхождение в проект около 200 млн руб., взятые взаймы у отца после продажи акций телестанции «Сети-НН»). Силовики расценили это как злоупотребление полномочиями главы города, однако прокурор области дважды прекращал это уголовное дело вскоре после его возбуждения. Вадим Булавинов называл всю ситуацию политическим заказом конкурента Олега Сорокина перед мэрскими выборами 2010 года. Когда Вадим Булавинов их проиграл и затем перешел в Госдуму РФ, руководство Следственного комитета не решилось ставить в парламенте вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности, и расследование против бывшего мэра было закрыто.

Роман Кряжев