Против ВТОЦ возбудили уголовное дело об экстремизме

Обыски в офисе ВТОЦ и в квартире председателя организации Фарита Закиева проводились в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично организованной группой). Об этом «Ъ-Казань» сообщил юрист Алексей Златкин. Дело было возбуждено еще 5 июня 2020 года против «неустановленных лиц». Оно связано с проведением 12 октября 2019 года митинга памяти защитников Казани, павших при защите города в 1552 году от войск Ивана Грозного. Также в июне было возбуждено еще одно уголовное по ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оба дела объединили в одно производство.

Господин Златкин считает уголовное дело «неправомерным» и «методом запугивания» татарских активистов на фоне судебного процесса о ликвидации ВТОЦ, который инициировала прокуратура. «Участников митинга уже привлекли к административной ответственности. Уголовное расследование в этом случае недопустимо»,— заявил он «Ъ». Он добавил, что намерен обжаловать, как постановление о возбуждении дела, так и разрешения на обыски.

Фарит Закиев рассказал «Ъ-Казань», что в ходе обысков изъяли документы ВТОЦ, а также его домашний компьютер, ноутбук, мобильный телефон и смартфон супруги.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"