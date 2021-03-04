На Дону объем инвестиций в промышленность составили 70 млрд рублей

В 2020 году в Ростовской области объем инвестиций в промышленный и топливно-энергетический комплекс по крупным и средним предприятиям составил 70 млрд руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

В сообщении отмечается, что промышленные предприятия смогли в прошлом году сохранить рост экспорта. «Состоялись значимые отгрузки за рубеж вертолетов, больших партий комбайнов, оборудования для атомной промышленности, продукции химической отрасли»,— сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева