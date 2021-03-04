«Оша» разлилась в суде

В Омске суд рассмотрел второе уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «Ликеро-водочный завод "Оша"» Андрея Аверченко. Он обвинялся в неуплате налогов и акцизов на сумму свыше 1,1 млрд руб. от реализации неучтенного алкоголя — около 5,3 млн декалитров пива. К трехлетнему сроку, который у бывшего топ-менеджера уже был, ему добавили еще два с половиной года. Предприниматель заявлял о необоснованности обвинений. По его словам, мощностей ЛВЗ было недостаточно, чтобы произвести такое количество «неучтенки».

В четверг, 4 марта, в Ленинском райсуде Омска огласили приговор 50-летнему Андрею Аверченко, бывшему директору ЛВЗ «Оша», некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции Омской области. Как рассказала старший помощник руководителя омского управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, события, изложенные в материалах дела, произошли в 2014–2016 годах. Гендиректор, по версии следствия, организовал схему реализации неучтенной продукции, выручка от которой налогом не облагалась. В декларациях же указывались ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате.

Правоохранители подсчитали, что топ-менеджер скрыл выручку предприятия от продажи около 5,3 млн дал пива, недоимка по НДС и акцизам за указанный период составила более 1,1 млрд руб. Проверка налоговиков установила, что незадекларированная продукция выводилась через предприятия-«транзитеры» ООО «Реал», ООО «Арман», ООО «Комплектторгпоставка», ООО «Софтдринкс», ООО «Трейдплюс», которые, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), не имели ни ликвидного имущества, ни сотрудников.

По словам участников расследования, они установили всех покупателей «неучтенки», в том числе в других регионах, а также добились ареста имущества предприятия (подъездные пути и производственные помещения) стоимостью около 1,2 млрд руб.

Это было сделано в качестве обеспечительных мер. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), наказание по ней — до шести лет заключения.

Задерживать Андрея Аверченко не пришлось. В это время бывший гендиректор ЛВЗ уже отбывал наказание по аналогичному делу — о махинациях с налогами на 312 млн руб. В ноябре 2018 года ему назначили три года лишения свободы. Первое время он находился в колонии общего режима №8, а затем ему смягчили режим и перевели в колонию-поселение, расположенную на окраине Омска.

Как и по первому делу, Андрей Аверченко новые обвинения отрицал. По его словам, мощностей завода было недостаточно, чтобы произвести тот объем «неучтенки», который ему вменяется в вину. Судью Елену Московец Андрей Аверченко просил вынести справедливое решение. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Как сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, экс-директору ЛВЗ с учетом первого приговора присудили пять с половиной лет общего режима (гособвинение просило на полтора года больше) и взяли под стражу.

Группа «Оша», в которую входит одноименный завод, ведет свою историю с начала 1990-х. В структуру холдинга входили продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, ТД Brands Management Services, ресторан-паб «Туманный Альбион». В портфеле завода — торговые марки «Оша», Jolly Joker, «Монархия абсолютная», «Веретено», «Монархия», «Русский характер», «Тунгуска», «Омская крепость» и др.

В январе 2020 года ЛВЗ признан банкротом по требованию налоговой инспекции. В реестр требований кредиторов включены финансовые претензии на сумму около 1,6 млрд руб. В декабре работники ЛВЗ, находящегося в конкурсном производстве, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на новые претензии со стороны налоговой инспекции. По их мнению, ФНС несправедливо насчитала предприятию 2,3 млрд руб. задолженности за якобы заниженную выручку и реализацию неучтенной алкогольной продукции в 2014–2015 годах. Пока эти требования не включены в реестр ЛВЗ.

Как уточнил “Ъ” представитель учредителя ООО «ЛВЗ "Оша"» Максим Хабаров, в ответ на письмо работников в управлении президента по работе с обращениями граждан и организаций им рекомендовали самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, «если в действиях каких-либо лиц или органов содержатся признаки правонарушения».

Константин Воронов, Оксана Павлова, Новосибирск