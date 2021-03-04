ООО «Гротекс» ввело в эксплуатацию лаборатории для наработки моноклональных антител

Лаборатории по разработке процессов культивирования и очистки, а также характеризации качества биотехнологических продуктов в рамках проекта по производству препаратов на основе моноклональных антител запущены на территории действующего завода Solopharm на Индустриальном проспекте.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб” генеральный директор «Гротекс» Олег Жеребцов, общая стоимость проекта, стартовавшего в 2019 году, составит около 3 млрд руб. В настоящее время в него вложены 1,14 млрд руб. Следующим этапом будут запущены линии для наработки серий препаратов для доклинических и клинических исследований.

Пока в портфеле разработки — шесть молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, рассказали в компании, не уточнив конкретных МНН. Первое регистрационное удостоверение планируется получить в IV квартале 2025 года. Всего в плане разработок — десять молекул, в том числе препараты для лечения макулодистрофии (офтальмология). В перспективе «Гротекс» намерен занять 10% рынка по каждому МНН, общий объем рынка РФ по ним он оценивает в 44 млрд рублей.

«На сегодняшний день мощности позволят производить до 31 серий в год лиофилизированного препарата и не менее 60 серий препаратов в виде раствора,— рассказали “Ъ-СПб” в «Гротекс».— В горизонте пяти лет компания планирует расширять мощности производства и площади лабораторий». В сентябре она также начала строительство модульного завода по производству твердых форм стоимостью около 3,5 млрд рублей, который планируется запустить в I квартале 2022 года.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Solopharm наполняет портфель».

Елена Большакова