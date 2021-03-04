«“Сбер” своевременно предложил клиентам большое количество сервисов онлайн»

Как пандемия повлияла на рынок потребительского кредитования? Что ждет программу льготной ипотеки и как развиваются банковские онлайн-услуги? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым.

— Первый вопрос, который интересует всех клиентов «Сбера»: что будет с программой льготного ипотечного кредитования? Ведь эта программа с господдержкой, судя по всему, должна закончиться. Что будет с ней в дальнейшем и на что рассчитывать клиентам «Сбера»?

— На сегодня программа продлена до 1 июля, и пока мы по ней работаем. В зависимости от того, какие будут дальше приняты решения правительством, продолжим работу. Я предполагаю, что в каком-то виде она может быть продлена, например, для отдельных регионов. Пока есть возможность воспользоваться программой, это нужно делать — она очень актуальна и востребована.

— То есть здесь сегментация региональная и по группам людей, например, многодетные семьи и так далее.

— Программ на самом деле несколько: не только одна большая общая «Господдержка 2020», но и «Поддержка для Дальнего Востока», «Поддержка для молодых семей». Программа «Господдержка 2020» даже для Москвы и Санкт-Петербурга ограничена по объему стоимости, поэтому это прежде всего помощь в развитии социального жилья и возможность получить дополнительные квадратные метры.

— Если программа закончится, что «Сбер» будет предлагать клиентам? Есть ли собственные разработки, которые поддержат интерес к ипотечному кредитованию?

— Конечно, есть. Но я бы хотел отметить, что помимо первичного жилья есть вторичное, а в этом сегменте госпрограммы не так развиты. Сегодня больше половины в общем объеме ипотечного кредитования Сбербанка — это не программа с господдержкой. Поэтому мы считаем, что в любом случае будет развитие, потому что у населения есть такая потребность. Мы вместе с застройщиками и сейчас ищем дополнительные решения. У нас есть совместные программы, где можно получить льготную ставку вплоть до 0,1%. Поэтому будем искать наиболее оптимальные предложения для наших клиентов в рамках нового жилья. В рамках «вторички» это еще и вопрос развития дополнительных услуг: например, мы обсуждаем программу Trade-IN, то есть возможность сдать свою существующую квартиру, ведь часть клиентов берет ипотеку ровно потому, что нужно сначала куда-то переехать, а потом продать старую квартиру. Поэтому мы будем смотреть на расширение перечня услуг, ведь самое главное — предоставить клиенту удобный сервис.

— Поговорим о достаточно болезненном вопросе — потребительском кредитовании в период пандемии. Многие говорили, что у российской банковской системы возникали какие-то проблемы. Действительно ли это так? И как пандемия изменила рынок потребительского кредитования?

— Я бы сказал, что пандемия в целом банкам предъявила новые требования, связанные прежде всего с удаленным обслуживанием — так называемой диджитализацией. И банки, которые раньше начали развивать эти направления, получили преимущества, потому что смогли предоставить клиентам своевременный сервис там, где он был нужен. Сбербанк очень активно стал работать в вопросах, связанных с диджитализацией, задолго до пандемии. И поэтому мы смогли предложить нашим клиентам довольно большое количество сервисов, в том числе связанных с кредитованием. В приложении «Сбербанк Онлайн» существовала возможность получения кредита, и мы сумели в период пандемии предоставить клиентам доступ к кредитным средствам онлайн. В 2019 году 35% кредитов выдавались дистанционно, в начале 2020 года — 50%, а к концу 2020 года — уже более 70%. Процесс практически полностью автоматизирован, одобрение заявки занимает минуты. Это удобно и эффективно, и это очень помогло соблюдать режим самоизоляции на пике пандемии.

— Какие KPI вы ставите по онлайн-бизнесу, привлечению аудитории?

— Основной показатель — увеличение количества клиентов, которые пользуются дистанционными каналами. Но клиент должен идти к этому добровольно, поэтому мы делаем онлайн-сервисы удобными и параллельно развиваем наши отделения, потому что остаются продукты, которые клиенты хотят получать традиционным способом.

— От роста количества онлайн-услуг растет эффективность всех показателей?

— Растет прежде всего удовлетворенность клиентов — это главное. Сегодня не только кредиты вы можете получать удаленно, но и банковские карты, и вклады открывать. Мы сейчас движемся в направлении цифровых карт без пластика. То есть, сидя дома на диване, в «Сбербанк Онлайн» вы открываете новую карту и сразу можете ею расплачиваться — не надо ехать в отделение за ней или заказывать курьера. Это важно и с точки зрения экологии, минимизации нашего воздействия на природу.

— В 2020 году по всему миру срочные депозиты перетекали в пассивы до востребования, и это меняло работу банка. Как эту тенденцию вы охарактеризуете, будет ли она развиваться? И с чем это связано?

— Такая тенденция есть. На мой взгляд, она связана с тем, что у клиентов растет мобильность, меняются планы, им хочется не положить деньги на вклад на пару лет без возможности снятия, а свободно распоряжаться средствами, когда они нужны. Но еще важнее, что общий объем пассивов растет. В Сбербанке по итогам 2020 года средства населения выросли более чем на 15%. Чтобы отвечать на эти вызовы и потребности клиентов, мы разработали новый продукт —«Накопительный счет», который быстро стал популярным, потому что дает повышенную ставку и при этом не ограничивает людей в возможности использования средств. И я считаю, что в итоге у клиента будут все виды вкладов и счетов, и он сможет сделать свою оптимальную персональную корзину, выбрав подходящую стратегию. Какие-то денежные средства будут храниться относительно недолгий период времени, какие-то — краткосрочно, какие-то — на так называемых накопительных счетах, а какие-то — на брокерских счетах.

— Кирилл, а какие проекты «Сбер» реализует для развития безналичных операций? Центробанк очень озабочен этим направлением.

— «Сбер» очень давно занимается безналичным миром и прикладывает большие усилия для того, чтобы в стране увеличивалась доля безналичных операций. Помимо классических вещей, связанных с эквайрингом, оборудованием наших терминалов бесконтактной оплаты и прочего, активно развиваем безналичный прием платежей в транспорте. Совместно с правительством Москвы и Московской области мы запустили в конце прошлого года и планируем в ближайшие несколько лет развивать проект «Тройка» по возможности организации и приема платежей в транспорте. Также дополнительно мы предлагаем регионам различные программы для того, чтобы можно было оплатить проезд любым платежным средством в виде банковской карты, специальной транспортной карты на различных видах муниципального транспорта. Мы считаем, что это один из элементов, который позволит увеличить долю безналичного оборота в Российской Федерации.