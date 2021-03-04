Мэр Кемерово госпитализирован с переломом ребер

Глава города Кемерово Илья Середюк госпитализирован в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского в Кемерово, сообщили “Ъ” в пресс-службе городской администрации. У него диагностирован перелом пяти ребер, оказывается необходимая помощь. Он чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе, не пояснив, при каких обстоятельствах был травмирован мэр.

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что глава Кемерово получил травмы, упав в гараже в смотровую яму: «В воскресенье Илья Середюк зашел в гараж, был неосторожен и свалился в смотровую яму на глазах у родных. Итог: ушиб селезенки и перелом пяти ребер. Сейчас он в больнице».

Игорь Лавренков, Кемерово