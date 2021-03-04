ФНС запустит платформу для оценки налогоплательщиков при оказании услуг

Федеральная налоговая служба в 2021 году намерена внедрить цифровую платформу для оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг. Также ведомство усовершенствует платформу по взаимодействию с банками и разработает концепцию автоматизированной информационной системы четвертого поколения «Налог-4». Эти и еще около 100 мероприятий содержатся в утвержденном плане деятельности ФНС на 2021 год (.pdf).

Помимо этого ФНС хочет утвердить порядок рассмотрения жалоб с помощью видеосвязи. Сделать это планируется к июлю. Это позволит защитить здоровье граждан, а также сократить их временные и материальные затраты.

Как сообщили РБК в ФНС, цифровая платформа службы для взаимодействия с банками, построенная на технологии блокчейна, уже функционирует. В службе пояснили, что в прошлом году она использовалась для поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. В частности, платформа помогала ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу.