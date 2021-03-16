«Я не вписался бы ни в одно политическое течение»

«Евро похож на шмеля. Это загадка природы, потому что шмель не должен летать, однако делает это. Так что евро был шмелем, который очень хорошо летал на протяжении ряда лет. Встает вопрос: как такое было возможно? Вероятно, было что-то такое в атмосфере, в воздухе, что позволяло шмелю летать. Теперь же что-то изменилось, и после финансового кризиса мы знаем, что шмелю придется стать настоящей пчелой. И именно это он делает».

26 июля 2012 года в знаменитой речи, «спасшей евро», на инвестиционной конференции в Лондоне.