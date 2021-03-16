«Я не вписался бы ни в одно политическое течение»

“Ъ” предлагает читателям узнать поближе лидеров стран «семерки» — что они говорят о себе, карьере и других важных вопросах. Герой этого выпуска — экономист, бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, который в феврале 2021 года пришел в политику, став премьер-министром Италии.
О ранней потере родителей
«Я помню, когда мне было 16 лет, я вернулся с другом из отпуска, который мы вместе провели на море. Он пошел домой и мог делать все, что хотел. А я обнаружил груду писем, которые нужно было обработать, счетов, которые нужно было оплатить… Кроме того, у меня не было родителей, против которых я мог бы бунтовать».
15 января 2015 года в интервью немецкому изданию Die Zeit.
О своих убеждениях
«Мои убеждения родились из тех идей, которые сегодня можно было бы определить как либеральный социализм. Поэтому я бы не вписался ни в одно политическое течение».
15 января 2015 года в интервью немецкому изданию Die Zeit.
О евро
«Евро похож на шмеля. Это загадка природы, потому что шмель не должен летать, однако делает это. Так что евро был шмелем, который очень хорошо летал на протяжении ряда лет. Встает вопрос: как такое было возможно? Вероятно, было что-то такое в атмосфере, в воздухе, что позволяло шмелю летать. Теперь же что-то изменилось, и после финансового кризиса мы знаем, что шмелю придется стать настоящей пчелой. И именно это он делает».
26 июля 2012 года в знаменитой речи, «спасшей евро», на инвестиционной конференции в Лондоне.
О суверенитете
«Национальный суверенитет остается во многих отношениях фундаментальным элементом каждого правительства. Но для вызовов, выходящих за пределы национальных границ, единственный способ защитить суверенитет для нас, европейцев,— это разделить его в рамках ЕС».
13 сентября 2016 года на церемонии вручения премии De Gasperi Costruttori d`Europa.
О России
«Италия будет работать над укреплением механизмов диалога с Российской Федерацией. Мы с беспокойством следим за тем, что происходит в этой и других странах, где часто нарушаются права граждан».
17 февраля 2021 года во время выступления в Сенате Италии
О защите природы
«Мы должны защищать будущее окружающей среды, согласовывать его с прогрессом и социальным благополучием. Как сказал папа (папа римский Франциск.— “Ъ”), стихийные бедствия — это реакция Земли на жестокое обращение с ней… Пандемия COVID-19 также может быть связана с жестоким обращением человека с природой».
17 февраля 2021 года во время выступления в Сенате Италии.
О женщинах
«Слишком мало работающих женщин и такая низкая вовлеченность их в экономику является решающим фактором слабости системы».
31 мая 2011 года в аналитическом отчете ЦБ Италии.
О пандемии
«Столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, в этом кризисе необходимо изменить менталитет, как это было бы во время войны. Шок, с которым мы сталкиваемся, не цикличен».
25 марта 2020 года в статье, написанной для издания Financial Times.
О власти
«Важно качество решений, важна смелость видений, дни — не в счет. Время власти может быть потрачено зря даже на единственную заботу о ее сохранении».
17 февраля 2021 года во время выступления в Сенате Италии.
О нелиберальных режимах
«Повсюду в мире распространяется очарование нелиберальных рецептов и режимов. Мы являемся свидетелями маленьких шагов назад в истории».
15 декабря 2018 года во время выступления в Школе перспективных исследований имени Святой Анны в Пизе.