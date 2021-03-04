«Уралкалий» станет титульным спонсором команды «Формулы-1»

ПАО «Уралкалий» подписало спонсорский контракт с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда «Формулы-1» Haas Formula 1 (F1) Racing Team. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Уралкалий».

По условиям соглашения, «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team. Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «

Уралкалий» поставляет калийные удобрения в 16 из этих стран, планируя при помощи спонсорской кампании повышать свою узнаваемость и объем продаж на основных экспортных рынках.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 тыс. сотрудников.