Слишком ранние инвесторы

С начала марта Московская биржа открыла «Ранние торги». Сессия валютного и срочного рынков начинается в семь утра по московскому времени. Как отмечается на сайте биржи, одна из задач — «развитие бизнеса с клиентами из стран Азии». Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич прямо сказал Financial Times, что увеличение торговых часов должно способствовать притоку именно китайских инвесторов.

ММВБ запустила торги валютной парой рубль—юань еще в 2010 году. В прошлом году объемы торгов юанем составили 986 млрд руб., а долларом — свыше 266,6 трлн руб. Главная причина — действующие в Китае ограничения на движения по счету капитала. Та же самая проблема будет влиять и на нынешние планы Московской биржи.

Пекин на протяжении многих лет запрещал своим гражданам и зарегистрированным в КНР институциональным инвесторам вкладываться в зарубежные активы, опасаясь оттока капитала. Граждане КНР не могут купить больше $50 тыс. в год, и то приведя веское обоснование, такое как лечение или учеба за рубежом. В 2006 году Пекин разрешил ограниченному кругу институциональных инвесторов покупать бумаги на иностранных биржах, но только по установленной государством квоте (QDII). Десятки же миллионов частных инвесторов вообще не имеют возможности работать с иностранными площадками.

Правда, 19 февраля глава управления по счету капитала Государственной валютной администрации КНР Е Хайшэн заявил, что китайское правительство скоро запустит пилотную схему, в рамках которой граждане КНР смогут инвестировать до $50 тыс. в год в иностранные активы, включая акции, облигации и деривативы. Заодно упростятся правила и для институциональных инвесторов. Никакого конкретного временного горизонта чиновник не назвал, но команда председателя КНР Си Цзиньпина в последние месяцы действительно активно обсуждает дальнейшее реформирование финансовой системы страны.

Допустим, Пекин будет двигаться по пути реформ быстро, и уже через пару лет миллионы китайских инвесторов смогут выйти на мировые фондовые площадки. Знакомые местным инвесторам китайские управляющие компании с российским рынком практически не работают. Российские управляющие компании в Китае неизвестны. Так что на первых порах, если кто-то из китайских инвесторов решит диверсифицировать портфель за счет торгующихся на Мосбирже активов, заработать на этом помимо самой биржи смогут прежде всего глобальные финансовые бренды, знакомые китайцам и знающие российский рынок. Российским игрокам потребуется немало времени для того, чтобы найти в Китае подходящих партнеров и научиться продавать местным инвесторам свои активы. Правда, учитывая, что китайская реформа счета капитала еще не запущена, время у них еще есть.