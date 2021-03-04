Ярославские цветоводы к 8 марта вырастили 3 млн тюльпанов и лилий

Предприятия Ярославской области к Международному женскому дню вырастили 3 млн тюльпанов, лилий и 220 тыс. штук горшечной розы, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается. что местные цветоводы обеспечивают своей продукцией не только Ярославскую область, но и поставляют ее в другие регионы.

По данным департамента, в настоящее время в регионе выращиванием цветов занимаются два крупных предприятия - тепличные комбинаты «Ярославский» и «Лазаревское». В департаменте отметили, что в 2020 году ТК «Ярославский» получил субсидию из федерального и регионального бюджетов для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Общая сумма субсидии составила 27,03 млн руб.

По словам директора департамента Евгения Сорокина, круглогодичное производство продукции в теплицах входит в число приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона.

«Особое внимание уделяется обеспечению населения свежими овощами и цветочной продукцией круглый год. Сегодня тепличные хозяйства уверенно развиваются, увеличивают объемы производимой продукции, создают новые рабочие места, реализуют инвестиционные проекты с использованием мер государственной поддержки по новым направлениям и, в частности, актуальному сегодня направлению по выращиванию цветов»,— рассказал господин Сорокин.

Антон Антонов