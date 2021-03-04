Канада обогнала США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов

По итогам 2020 года Канада оказалась самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, обогнав США, показало исследование консалтинговой компании BCG и международного альянса рекрутинговых онлайн-платформ The Network. Они связывают это с пандемией коронавируса.

«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США. Согласно данным нового исследования, пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу»,— говорится в исследовании «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» (цитата по «РИА Новости»).

Десятка самых привлекательных стран для переезда:

Канада,

США,

Австралия,

Германия,

Великобритания,

Япония,

Швейцария,

Сингапур,

Франция,

Новая Зеландия.

«Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения,— Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга»,— отметили авторы исследования.

Среди опрошенных участников (209 тыс. человек из 190 стран) около 50% готовы переехать в другую страну ради работы. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 64%, в 2018-м — 57%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 115,2 млн зараженных коронавирусом. Умерли за время пандемии 2,5 млн, выздоровели 65,1 млн человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в США (28,7 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,7 млн). Россия занимает четвертое место (4,2 млн).