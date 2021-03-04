Инвестиции в развитие курорта Каракольские озера составят 14 млрд рублей

Объем инвестиций в проект развития курорта Каракольские озера в Республике Алтай составит 14 млрд руб. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал президент Cosmos Hotel Group (входитв АФК «Система») Александр Швейн. По его словам, около 10 млрд руб. из этой суммы — средства инвесторов, еще 3 млрд руб. — средства федерального и республиканского бюджетов для создания инфраструктуры. Он отметил, что работа над проектом находится на стадии создания концепции: «Но мы уже определили порядок и график».

Александр Швейн сообщил, что курорт будет круглогодичным. «В летнее время там будут предусмотрены экскурсионные посещения гор, лесов, озер, в зимнее время — создание зоны для катания, 8 км горнолыжных трасс. Проектом будет предусмотрена интеграция гостиничной инфраструктуры в природный ландшафт зоны «Каракольские озера»,— сказал он.

По словам господина Швейна, за основу будет взят проект «Роза Хутор», который «оператором был реализован в одной стилистике, в единой концепции и единой управляющей компанией полноценный и удобный для гостей проект, который очень востребован».

В качестве «антипримера» он привел курорт Шерегеш, «где идет хаотичная застройка, которая сегодня мешает развиваться данному объекту».

В 2021 году, согласно плану, будет завершено оформление земельных отношений, мастер-планирование курорта, поиск соинвесторов. В 2022-2023 году — завершение формирования подъездной инфраструктуры, проектные работы, строительство первых очередей горнолыжных трасс и номерного фонда. Ввод второй очереди горнолыжной инфраструктуры строительство гостиницы на 150 номеров категории 3–4 звезды предполагаются в 2026–2027 годах. «К 2027 году мы планируем иметь не менее 320 номеров для размещения гостей»,— сказал Александр Швейн.

Об интересе к проекту создания курорта в Республике Алтай АФК «Система» сообщила весной 2019 года.

Оксана Павлова