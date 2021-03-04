В Qatar Airways нашлось место русской афере

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова. Он, злоупотребляя полномочиями, нанес компании многомиллионный ущерб, предоставляя турагентствам из числа своих партнеров не согласованные с руководством скидки на авиабилеты. В отношении господина Петрова вынесены два обвинительных приговора, а сейчас расследуется третье дело.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный офис Qatar Airways список из 34 крупных турагентств, претендующих на повышенные, так называемые корпоративные комиссионные от продажи авиабилетов в размере 6–10% от цены. При этом в своей заявке автор привел лишь названия известных и уважаемых туроператоров и агентов, давно сотрудничавших с Qatar Airways, не указав их коды IATA, используемые для идентификации всех участников системы международных авиаперевозок при проведении расчетов между ними. Руководители господина Петрова в Дохе одобрили предоставленный список ВИП-клиентов, напомнив своему представителю о необходимости идентифицировать партнеров по международным правилам.

Таким образом, российский представитель, по сути, получил возможность «добавить» в утвержденный перечень десяток кодов IATA более мелких фирм, аффилированных уже не с авиакомпанией, а близких ему лично. Учитывая, что крупные туроператоры имели по два, три и даже более кодов, используемых в разных системах расчетов, совершить эту аферу оказалось несложно: «персональные» клиенты начальника отдела затерялись в общем списке и стали получать солидные бонусы за проданные билеты, положенные лишь гигантам туриндустрии.

По итогам проведенного в ММСУТ расследования господину Петрову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), с которым согласился Пресненский райсуд, приговоривший коммерсанта к двум годам лишения свободы условно и обязавший его в полном объеме возместить пострадавшей стороне нанесенный ущерб в 94 млн руб. В пресс-службе Qatar Airways сообщили “Ъ”, что осужденный «грубо нарушил внутренние правила и нормы компании, злоупотребил ее доверием и нанес бизнесу значительный ущерб», поэтому вынесенным решением в авиакомпании удовлетворены.

Стоит отметить, что деятельность господина Петрова ММСУТ поэтапно расследует уже не первый год. С его первой аферой, квалифицированной по той же ст. 201 УК РФ, Пресненский райсуд разобрался еще в декабре 2019 года. Тогда удалось установить, что коммерсант фактически замкнул на себя корпоративный договор с едва ли не крупнейшим среди российских компаний клиентом Qatar Airways — НК «Роснефть». В конце 2017 года представители госкорпорации часто пользовались услугами Qatar Airways и на этом основании запросили у ее российских представителей особые, корпоративные условия обслуживания. При этом «Роснефть» была готова заключать договор только напрямую с Qatar Airways, без участия посредников, и господин Петров вместе с руководившим в то время российским офисом авиакомпании Назиром Абдувахидовым сумели выполнить это условие.

Минуя центральный офис в Дохе, они заключили с госкорпорацией договор от имени Qatar Airways, а чтобы убедить партнера в своих полномочиях, создали в интернете сайт QatarRN.ru. По данным следствия, он был оформлен «с использованием фирменного стиля авиакомпании», однако при этом зарегистрирован на некую даму преклонного возраста, не имевшую к Qatar Airways никакого отношения. На этой электронной площадке злоумышленники открыли личные кабинеты для представителей «Роснефти», уполномоченных бронировать и оплачивать авиабилеты для своих сотрудников. В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк». Однако это обстоятельство не смущало заказчика. «У клиента была абсолютная уверенность в его непосредственном сотрудничестве с Qatar Airways,— пояснил “Ъ” близкий к расследованию источник.— При этом в самой авиакомпании об этом даже не подозревали».

С учетом количества и статуса заказываемых российскими нефтяниками авиабилетов организованная махинация сулила ее участникам впечатляющие доходы, однако их бизнес просуществовал недолго. После того как группа представителей «Роснефти» по неизвестной причине отказалась от запланированного перелета, ее руководитель обратился в центральный офис Qatar Airways с просьбой урегулировать финансовый вопрос в корпоративном режиме. Тогда и выяснилось, что никаких особых отношений с «Роснефтью» у Qatar Airways нет, а нефтяники в последнее время пользовались скидкой железнодорожников. Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД.

Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам. Господа Абдувахидов и Петров были признаны виновными, однако в их отношении были применены только меры уголовно-правового воздействия: суд выписал коммерсантам штрафы соответственно на 100 тыс. и 90 тыс. руб.

Наконец, еще одно, третье по счету уголовное дело о финансовых аферах в российском офисе Qatar Airways сейчас находится в стадии расследования. Оно возбуждено уже в связи с предполагаемым мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Сергей Машкин