На «Фабрике продуктов» прошла распродажа

Как стало известно „Ъ“, часть арестованного в рамках уголовного дела о незаконном привлечении вкладов имущества, принадлежащего производственному кооперативу «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“», его предполагаемой основательнице Галине Федотовой и членам ее семьи, сменила собственников. Кроме того, один из арестованных активов — гостевой дом в Сочи — сдается в аренду и приносит прибыль, которая генерируется у неизвестных людей. Ранее часть производственного имущества кооператива была похищена, по этому факту Центральное МСО Тольятти СУ СКР по Самарской области расследует уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Потерпевшие ходом следствия ­недовольны.

Часть арестованных активов в рамках уголовного дела о незаконном привлечении вкладов кооперативом «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ, ранее кооператив носил название «Народный»), несмотря на арест, сменила собственника. Об этом „Ъ“ сообщили потерпевшие, объединившиеся в инициативную группу. По последним данным, количество обманутых вкладчиков тольяттинской организации с филиалами в десятке других регионов страны превышает 2000 человек, общая сумма ущерба оценивается в 800 млн руб.

По данным потерпевших, срок ареста некоторых объектов истек несколько месяцев назад и более, как минимум два объекта в Самаре за это время успели поменять ­собственника.

Как ранее сообщалось, всего было арестовано более 80 объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемой в организации финансовой пирамиды Галине Федотовой и членам ее семьи, а также производственное оборудование кооператива, часть которого позже пропала. Дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) расследует Центральный МСО Тольятти СУ СКР по Самарской области. В следственном органе не стали пояснять „Ъ“, на каком этапе сейчас находится дело.

Среди активов госпожи Федотовой оказался гостевой дом в Сочи на ул. Лазаревской, 192. Как указано в жалобе потерпевших в региональное ГУ МВД, здание сдает в аренду некая Елена Осипова. Инициативная группа связывает ее с челябинским филиалом «Вкусно и Сытно». Потерпевшие попросили следствие опечатать дом либо создать счет для накопления прибыли от аренды для последующих расчетов с обманутыми вкладчиками. Как удалось выяснить корреспонденту „Ъ“, гостевой дом работает сезонно и готов принимать туристов с июня.

Производственный кооператив «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» создан в мае 2018 года. Собственниками организации, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются Ирина Бухонова, Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина и Виктор Цедин. Эти же лица в прошлом владели производственными кооперативами «Народная сберегательная касса», «Народный» и «Прогресс». Среди собственников «Народной сберегательной кассы» значится Галина Федотова. Организация занималась производством полуфабрикатов из мяса, часть продукции реализовывалась через собственную торговую сеть «Народный». Участникам общества предлагалось сделать вклад в развитие предприятия с выплатой от 13% до 20% годовых. В Самаре подразделением кооператива руководила Елена Баннова. В договорах со вкладчиками кооператива «Народный» (имеется в распоряжении редакции) стоит ее ­подпись.

Несмотря на большое количество лиц, контролировавших деятельность кооператива, Галина Федотова является единственной подозреваемой по делу. Одна из владелиц «Фабрики продуктов» Екатерина Климкина имеет статус свидетеля. По словам госпожи Климкиной (указано в протоколе опроса), она устроилась секретарем в кооператив «Народный», спустя некоторое время Галина Федотова предложила ей стать одним из учредителей «Фабрики продуктов „Вкусно и Сытно“». Как сообщили адвокаты госпожи Федотовой в эфире Первого канала, предпринимательница последние несколько лет преследовалась криминальными лицами, имена которых она назвала следствию.

Как рассказал „Ъ“ один из потерпевших, пожелавший остаться не названным, обманутые вкладчики «Фабрики продуктов» не довольны качеством работы следователей и добиваются переквалификации дела на ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), по пока попытки тщетны. «Отель в Сочи, по данным правоохранителей, не эксплуатируется. А некоторое имущество было продано из-за того, что следователи не успевали продлевать аресты»,— поделился собеседник издания.

Как поясняет член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников, правоохранительные органы вправе на период следствия наложить ограничения на любые исходящие операции, совершаемые в отношении расчетного счета гостевого дома. «Так, у собственника не будет возможности снимать денежные средства с расчетного счета вплоть до вынесения приговора по делу»,— говорит юрист.

Как добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, любое заинтересованное лицо может в судебном порядке оспорить сделки по передаче имущества, которое должно было находиться под арестом. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова, пока в деле предварительная квалификация, и по мере хода следствия состав может быть пересмотрен.

По словам руководителя инициативной группы по борьбе с мошенническими организациями Елены Машковой, «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» не единственная масштабная финансовая пирамида из Тольятти. «Их огромное множество. Создается впечатление, что им покровительствуют высокопоставленные люди. Мои родители пострадали от деятельности «Строительной-сберегательной кассы». В уголовном деле тоже одна подозреваемая — Любовь Калинина. Я пострадала от деятельности «Акруа Финанс», лишилась квартиры. После этого я начала заниматься проблемой обманутых вкладчиков. Почти в каждом случае претензии к следователям одинаковые, и все сводятся к тому, что они не заинтересованы разбираться в делах»,— объясняет Елена Машкова, отмечая, что почти всю информацию от обманутых вкладчиков скрывают, ссылаясь на тайну следствия.

В ГУ МВД по Самарской области отвечать на вопросы „Ъ“ не стали.

Сабрина Самедова