Бор гнет свою линию

«Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ) запустил производство крупногабаритного и гнутого ветрового стекла для автобусов, грузовиков, сельхозтехники и поездов. Компания инвестировала в запуск новой линии €5,5 млн. Сейчас этот вид стекла БСЗ поставляет на «дочернее» предприятие германского производителя сельхозтехники Claas в Краснодаре. В перспективе Борский стекольный завод планирует отправлять крупногабаритное стекло в Германию. Участники рынка говорят, что сейчас гнутое стекло в России не производится, его импортируют белорусские производители, поэтому у БСЗ есть шанс составить им конкуренцию.



«Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ) с 2019 года по январь 2021-го инвестировал €5,5 млн в запуск новой производственной линии по выпуску крупногабаритного и сложного по геометрии (гнутого) ветрового стекла. Новая продукция предназначена для автобусов, грузовиков, сельхозтехники и поездов. Первым потребителем стекла стал краснодарский завод «Клаас» (является дочерним предприятием германского производителя сельхозтехники Claas), который выпускает комбайны Tucano.

Разработка проекта новой линии началась в 2018 году. Предприятие разработало проект, закупило и установило новое оборудование. С марта 2019 года БСЗ приступил к реализации проекта. Соглашение о сотрудничестве ООО «Клаас» и БСЗ заключили в декабре 2019 года. В августе 2020 года на краснодарский завод прибыла первая партия элементов остекления. К декабрю 2020 года, после тестов, началась серийная поставка стекла. Сейчас все зерноуборочные комбайны Tucano производства «Клаас» укомплектованы стеклом БСЗ. За время реализации проекта краснодарский завод увеличил план производства комбайнов на 40%.

Справка ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» зарегистрировано в октябре 1992 года. Входит в состав компании AGC Automotive Europe, которая является европейским представительством дивизиона автомобильного стекла группы компаний AGC (Япония). БСЗ — основная производственная площадка компании в России. Завод специализируется на производстве ламинированных и закаленных автомобильных стекол для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники. Общие мощности позволяют выпускать до 2 млн машинокомплектов в год. Директор — Сергей Князев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка завода составила 8,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

«Рынок стекла для грузовиков, сельхозтехники, поездов не такой уж большой, но интересен он нам хотя бы тем, что одно такое стекло эквивалентно по стоимости трем стеклам обычного размера», — говорит директор подразделения автомобильного стекла в России Дмитрий Анохин. Он сообщил, что линия оснащена финским, швейцарским и китайским оборудованием. Из-за пандемии коронавируса его монтировали сотрудники БСЗ. «Поставщики помогали нам удаленно. Лично присутствовали только финские специалисты, когда мы уже собрали печь», — рассказал господин Анохин. По его словам, благодаря правильно организованным вспомогательным операциям затраты на установку нового оборудования «не сильно повлияют на добавочную стоимость продукта».

БСЗ обсуждает с зарубежными партнерами поставки крупногабаритных стекол на экспорт, в частности в Германию. Если стороны договорятся, то выпуск элементов остекления на заводе увеличится почти вдвое. Кроме того, в данный момент БСЗ получает сертификаты соответствия национальным системам Европы, США, Китая, чтобы поставлять продукцию на рынки других стран, в том числе и на заводы Claas, сообщили в компании.

Президент промышленного союза «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин говорит, что сейчас гнутые закаленные стекла на российский рынок поставляют белорусские производители, в том числе их закупает и «Ростсельмаш», и полагает, что появление отечественного конкурента белорусским поставщикам вызовет интерес у отечественных производителей самоходной техники, в том числе сельскохозяйственной.

Источник “Ъ-Приволжье” в отрасли рассказал, что по специальному инвестиционному контракту, который «Клаас» заключил в 2016 году, обязавшись инвестировать 800 млн руб., компания должна была максимально локализовать в России производство. На этапе выбора поставщиков стекла у «Клааса» возникли сложности, поскольку российские производители не могли произвести стекло нужных параметров, поэтому в качестве альтернативы рассматривались белорусские поставщики. Однако Минпромторг РФ настоял на поиске российских партнеров, и «Классу» удалось договориться с БСЗ. Собеседник “Ъ-Приволжье” полагает, что новая продукция БСЗ будет востребована и другими российскими производителями сельхозтехники, поскольку сложная конфигурация современных кабин самоходной техники требует стекол сложной геометрии, которые в России до БСЗ не производили.

Александра Викулова