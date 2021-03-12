Кутюрные лоскуты и абстрактный конструктивизм

Новая ювелирная коллекция переводит идеи художественного директора Виктуар де Кастеллан на новый уровень

В мире, созданном Виктуар де Кастеллан для Dior — остроумном, эксцентричном и совершенно уникальном,— движение художественных образов устроено примерно так: сначала они возникают в воображении Виктуар, затем превращаются с помощью исключительного мастерства ювелирных ателье Dior в коллекцию haute joaillerie, а потом наступает очередь joaillerie fine. Ровно это и произошло с коллекцией Gem Dior, которую Виктуар де Кастеллан показала два года назад в Париже в виде haute joaillerie — а теперь в виде уже регулярной коллекции часов и украшений.

Коллекция haute joaillerie, показанная тогда в Париже, стала настоящим прорывом — в мире цветов и гирлянд, фей и умильных зверушек, да даже и традиционной геометрии, появилась чистая абстракция цвета и формы. Камни были зафиксированы словно бы в самом произвольном порядке, как будто их зачерпнули горстью и бросили на стол,— но эта случайность и произвольность была результатом блестящего воображения, глубочайшего знания камней, их сочетаний и возможностей их огранок и исключительного ремесленного совершенства. Теперь настал момент перевести это торжество нефигуративности на куда более понятный, коммерческий язык регулярных коллекций.

Центральный предмет нынешней коллекции Gem Dior — часы. И в таком выборе есть statement — этот предмет обладает не только инвестиционной, не только коллекционной, но и непосредственной повседневной практической ценностью. Впрочем, для них Виктуар де Кастеллан придумала абсолютно нестандартную форму — корпус в виде неправильного восьмиугольника и разомкнутый браслет без застежки, состоящий из прямоугольников, сдвинутых относительно друг друга, и прямоугольника со скошенной стороной на самом конце браслета. Заглавная, самая яркая модель часов полна цвета, который так любит Виктуар: циферблат сделан из малахита, семь из сторон обрамляющего его безеля-октагона выложены бриллиантами, а одна — бирюзой; сегменты браслета — из ляпис-лазури, сердолика, розового опала, тигрового глаза или полоски бриллиантов. Все это вместе с желтым золотом выглядит абстрактной цветовой композицией с картин русских конструктивистов, и такой эффект — настоящее достижение. Сама Виктуар де Кастеллан, впрочем, говорит, что главным референсом для этой коллекции стали образцы ткани, которые прикладывались к эскизам кутюрных нарядов, нарисованных месье Диором, и из которых эти наряды потом будут сшиты,— узкие лоскутки, наложенные друг на друга.

Кроме этих заглавных часов, в коллекции есть еще шесть других версий той же формы, и в них цвет сильно редуцирован, но выразительность от этого не страдает. Есть вариант с циферблатом из ляпис-лазури и браслетом из стали и желтого золота с бриллиантами, из розового золота с белым перламутровым циферблатом, из розового золота с полным бриллиантовым паве — и движение бриллиантовых линий на циферблате, повторяющих все сжимающийся и сжимающийся октагон, очень эффектно, а также из желтого золота с бриллиантами и черным перламутровым циферблатом. Самая минималистичная во всех смыслах этого слова версия — из стали с черным перламутровым циферблатом. У всех часов одна из сторон октагонального безеля сделана из контрастного материала — так поддерживается идея иррегулярности, главная формальная идея этой коллекции.

В пандан к часам Виктуар де Кастеллан придумала украшения. Их одиннадцать — это кольца, сережки и браслеты. Принцип тот же: узкие, смещенные относительно друг друга прямоугольники. Самые яркие — кольцо и браслет с чередованием зеленого, в том числе малахита, и синего, ляпис-лазури, с бриллиантами и гладкими золотыми пластинами. Другие версии без цветных камней — только разные типы золота, белое, желтое и розовое, и бриллиантовое паве. Есть в том числе и версия в белом золоте с полным бриллиантовым паве, и она как раз выглядят самой очевидной.

Обычно в тех случаях, когда регулярная коллекция как-то связана с коллекцией haute joaillerie, от первоначального художественного замысла в ней остается только тень и можно разглядеть разве что самые отдаленные отблески неординарности высокой коллекции. В нашем случае этого не произошло: в коммерческой коллекции Gem Dior безошибочно узнается главная идея Gem Dior haute joaillerie — идея нефигуративности, и в ней так же, на соответствующем уровне, работает сила абстракции и чистого цвета. При этом перед нами простая, выразительная и рассчитанная на самых разных клиентов коллекция. А если учесть, что для ее рекламной кампании была выбрана Кара Делевинь,— понятно, что речь идет прежде всего о молодых клиентах. Можно вполне уверенно предположить, что Gem Dior станет новым хитом в ювелирном мире Dior и слава ее будет не меньшей, чем у других регулярных коллекций Виктуар де Кастеллан — Rose des Vents или Moi et Toi, например. И в этом, в том числе, удивительное свойство таланта Виктуар де Кастеллан — она умеет придумывать исключительные коллекционные украшения и вещи, которые хотят получить все. И то и другое — с одинаковым успехом.