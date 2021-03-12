Миучча Прада посвятила коллекцию нынешнего сезона молодежи, которой изоляция дается особенно трудно.

Так что в этом сезоне Miu Miu оказалась молодежной: такой она и была придумана изначально, но со временем все поменялось, бренд стал более универсальным. В этот раз коллекция посвящена тому, в чем можно ходить в школу, в институт, в спортзал и вообще встречаться с ровесниками,— то есть тому, что жизненно важно в ранней юности. Если считать коллекцию своего рода прогнозом Миуччи Прады, то в этом сезоне к молодежи вернется шанс нормальной социализации. Перед нами типичная для экспериментального подросткового возраста нарочито странная смесь формального жестковатого стиля и стритвира, безудержное смешение принтов и красок. Бомберы, блейзеры в духе частных школ и минималистические элегантные маленькие плащи, спортивные штаны низкой посадки, бесформенные бермуды, микроюбки в духе 60-х и школьные юбки-портфели, спортивные, обтягивающие водолазки и футболки — это основа коллекции. И сочетаются они любым способом. Как и аксессуары — тупоносые беговые кроссовки в ретростилистике, мюли на маленькой низкой рюмочке, небольшие нарядные жесткие сумки на цепочках. Все для первых экспериментов со стилем.

Марина Прохорова