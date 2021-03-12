Это маленькая коллекция, в которой совмещены вещи женские, мужские и нейтральные.

Вообще, локдаун сильно сказался на нынешнем сезоне: дизайнеры меняли принципы работы буквально на ходу, ткацкие мануфактуры и швейные мастерские почти не работали. Сейчас, когда публике продемонстрированы коллекции следующего сезона, совершенно понятно, что Дрис Ван Нотен с новыми условиями справился блестяще — его вещи красивы, выглядят свежо, а от их презентации дух захватывает. Но умение меняться, не изменяя главное в собственном стиле, видно уже и по коллекции сезона нынешнего. Никогда не создававший собственные рекламные кампании, Дрис Ван Нотен начал работать с видео- и фотоматериалами, и эта новая для него творческая идея явно прекрасно сказалась на дизайне одежды и аксессуаров. По словам дизайнера, он сделал коллекцию про жизненную энергию, а не про мечты. И в этом сезоне у Dries Van Noten легкие майки, бермуды и объемные ветровки унисекс, простые платья и сарафаны со сложными геометрическими линиями вырезов. Много прозрачной сетки и радостных принтов на черном фоне. Сочетания цветов, оттенков, разнообразных рисунков безупречны — но это как всегда, мы в этом и не сомневались.

Марина Прохорова