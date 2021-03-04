Мэрия обмерила магазин «Альдо»

Администрация Уфы добилась судебного решения о сносе магазина продуктовой сети «Альдо» на улице Валиди в Уфе. По мнению мэрии, торговый павильон, установленный в 2002 году, является самовольной постройкой. Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении исковых требований администрации, но апелляционная инстанция решила, что здание, в котором после реконструкции была увеличена площадь, подлежит сносу. Владелец «Альдо» Игорь Костюков намерен подать кассационную жалобу. Опрошенные юристы разошлись в оценках перспектив судебного спора.

18 арбитражный апелляционный суд в Челябинске удовлетворил апелляционное заявление мэрии Уфы и обязал супругу владельца торговой сети «Альдо» Игоря Костюкова — Людмилу Костюкову — снести торговый павильон площадью 73 кв.м на улице Валиди. В павильоне рядом с автобусной остановкой «Училище искусств», который суд посчитал самовольной постройкой, расположен магазин «Альдо». Госпожа Костюкова должна снести павильон в течение месяца со дня вступления решения суда в силу.

Как следует из материалов дела, в 2002 году инспекция государственного архитектурно-строительного надзора администрации Уфы выдала ООО «КМ» (принадлежит Игорю и Людмиле Костюковым) разрешение на реконструкцию временного киоска рядом с домом по адресу Фрунзе, 65 (ныне — улица Валиди) площадью 53,4 кв. м. В 2010 году постановлением главы администрации Уфы земельный участок под зданием был передан «КМ» в аренду на неопределенный срок. В 2012 году компания зарегистрировала право собственности на помещение площадью 73 кв. м и продала его госпоже Костюковой. С момента ввода в эксплуатацию площадь объекта, как следует из материалов суда, была увеличена «за счет внутренней перепланировки и инвентаризации неучтенных площадей». В том же году мэрия расторгла договор аренды на земельный участок под павильоном с «КМ», а после обращения Людмилы Костюковой о заключении договора лично с ней, подала в арбитражный суд Башкирии заявление о сносе торгового павильона. Суд тогда отказался удовлетворять иск, указав, что у него отсутствуют основания считать самовольной постройкой павильон, права на который как на недвижимое имущество были оформлены законно и никем не оспаривались.

• Торговая сеть «Альдо» (ООО «Альдо+») объединяет восемь магазинов в Уфе. Компанией, зарегистрированной 16 лет назад, совместно владеют супруги Игорь и Людмила Костюковы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи «Альдо+» в 2020 году составила 52,2 млн руб., убыток — 8,6 млн руб. Стоимость чистых активов на конец 2020 года оценивалась отрицательно: минус 69 млн руб.

В 2019 году управление капстроительства обратилось в арбитражный суд Башкирии с новым иском к госпоже Костюковой. Мэрия аргументировала свои требования тем, что договором аренды земельного участка не было предусмотрено размещение капитального объекта, поэтому он должен быть снесен. В ноябре 2020 года суд отказал в удовлетворении иска: мэрия пропустила трехлетний срок исковой давности.

В апелляционной жалобе мэрия указала, что сделанные судом первой инстанции выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела: управление капстроительства не было лишено прав на земельный участок, так как он предоставлялся под строительство временного киоска, а не объекта недвижимости, следовательно, требование о сносе необходимо рассматривать как негаторное требование, и срок исковой давности по правилам Гражданского кодекса РФ к таким требованиям не применим.

Апелляционный суд согласился с доводами мэрии. Возведение объекта капитальной постройки на участке, предназначенном для строительства нестационарных торговых объектов, нарушает нормы градостроительного и земельного законодательства, отметил суд. Более того, пришел к выводу суд, реконструкция павильона была проведена незаконно, так как выдавшая на это разрешение инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора не имела права оформлять такие документы. Тот факт, что площадь павильона была увеличена с 53,4 до 73 кв. м, по мнению суда, свидетельствует о том, что постройка самовольная, а значит, подлежит сносу. С доводом мэрии о сроке исковой давности суд согласился.

Игорь Костюков сообщил „Ъ“, что супруги будут обжаловать постановление апелляционной инстанции. Господин Костюков отметил, что расположенный в павильоне магазин прибыльный. Павильону необходимы реконструкция и ремонт, но компания в это не вкладывается, так как «находится в подвешенном состоянии», сказал он.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов считает, что постановление устоит в кассации. «При наличии права собственности управления на земельный участок положения о сроках давности неприменимы, так как речь идет об устранении нарушений, препятствующих владению и пользованию объектом недвижимости»,— отмечает он. «В то же время,— полагает юрист, ответчик является добросовестным приобретателем, который не осуществлял строительство и приобрел его в нынешнем виде и состоянии, что само по себе не является препятствием к удовлетворению требований управления, однако должно быть оценено судом при вынесении решения».

Адвокат Аскар Мингазетдинов, напротив, считает, что шансы на обжалование есть, так как вывод о неприменимости срока исковой давности, по его мнению, «достаточно спорный». «Суд мог не применять срок исковой давности только в случае, если в материалах дела имелись доказательства того, что постройка может создать угрозу гражданам, а таких доказательств, по всей видимости, нет. Кроме того, к постройке, возведенной давно, суд применяет действующую редакцию закона»,— отмечает он.

Дарья Кучеренко