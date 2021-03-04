Глэмпинги охватят республику

Правительство Башкирии опубликовало концепцию развития глэмпингов в 2021–2024 годах. Согласно документу, к 2024 году в республике должны появиться 50 глэмпингов. Власти региона уже подготовили более 30 мест для их размещения с перспективой предоставить еще более 100 участков. В настоящее время в Башкирии существует только один глэмпинг. Участники рынка оценивают затраты на строительство одного такого объекта в пределах 10 млн руб., а сроки окупаемости — около трех лет. При этом отмечают, что из-за климата такой отдых будет востребован в ограниченный период времени.

В Башкирии утвердили концепцию развития глэмпингов в 2021–2024 годах. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова был опубликован вчера на официальном интернет-портале правовой информации.

Глэмпинг — это разновидность отдыха на природе, при котором палатки оборудованы как номера отелей, а на территории есть необходимые коммуникации.

Как следует из постановления, строительство глэмпингов позволит развивать внутренний туризм, спрос на который на фоне коронавирусных ограничений заметно вырос. Как ранее отмечал глава Башкирии Радий Хабиров, летом прошлого года республику посетили около 2 млн туристов, что в три раза больше, чем в 2019 году.

В документе отмечается, что основными факторами для создания глэмпингов в Башкирии являются «наличие уникальных мест, не освоенных туристами, дефицит предложений для комфортного отдыха», короткие сроки окупаемости, а также «возможность установки глэмпингов в особо охраняемых природных территориях», где запрещено строить капитальные объекты.

Для развития этого направления отдыха, указано в документе, необходимо разработать меры господдержки инвесторов, сформировать схему расположения глэмпингов, единые требования к их организации. Среди мер поддержки власти намерены субсидировать инвесторам часть затрат, упростить механизм использования земель. Величина господдержки в документе не указана.

Среди основных требований к организации глэмпингов — на территории каждого из них должно быть не менее семи модулей с мебелью, кондиционерами, доступом в интернет, оборудованных отапливаемыми туалетами и душевыми.

По планам властей, к 2024 году в Башкирии должны появиться 50 новых глэмпингов не менее чем на 1 тыс. мест.

В настоящее время в Башкирии имеется только один глэмпинг — ZeБирск. Он расположен на берегу озера Шамсутдин.

В конце января заместитель председателя госкомитета Башкирии по туризму Элина Гатауллина сообщала, что в Башкирии определены 33 участка для размещения глэмпингов — в Гафурийском и Салаватском районах. В перспективе власти готовят еще 110 участков.

В конце 2020 года сообщалось, что инвестировать в строительство глэмпингов намерены 16 предпринимателей, которые прошли обучение по программе «Глэмпинг академия», организованной госкомитетом Башкирии по предпринимательству и центром «Мой бизнес». Среди потенциальных мест размещения глэмпингов перечислялись геопарк Янган-Тау, озеро Аслыкуль, подножие шиханов Торатау и Юрактау.

Эксперт в сфере туризма Рина Гринберг считает, что с точки зрения эффективности глэмпинги — это «раздутый пузырь». «Во-первых, чаще всего мы говорим глэмпинг, но имеем в виду ту же самую брезентовую палатку, но на настилах. В нашем климате такие конструкции не подходят. Во-вторых, мало просто заставить всю Башкирию палатками, нужна концепция, нужно продвижение, нужно, чтобы этим занимались люди, имеющие опыт и знания»,— говорит госпожа Гринберг. Собеседница также отмечает, что в Башкирии основной наплыв туристов приходится на середину июля-середину августа, а в остальное время поток минимальный, поэтому, прежде чем строить глэмпинги, нужно продумать, как заполнять их гостями. К тому же, полагает госпожа Гринберг, когда откроются границы, большой поток туристов поедет за границу, что также отразится на посещаемости глэмпингов. По ее оценке, затраты на создание одного глэмпинга на 50–70 туристов составляют порядка 10 млн руб., из них порядка 1 млн руб. приходится на организацию септика. Окупаются такие объекты обычно в течение трех-четырех лет, однако в некоторых туристических регионах глэмпинг может окупиться за сезон, отмечает она.

Президент Ассоциации загородных отелей, владелец ZeБирск Роман Фанталис отмечает, что глэмпинг — очень быстрорастущий сегмент бизнеса. «Несколько лет назад в России было всего два глэмпинга, а в этом году, по моим данным, откроется порядка 120 площадок,— сообщил господин Фанталис.— Глэмпинг — это модно и экологично, поэтому спрос на отдых в них растет». В ZeБирск, пояснил собеседник, было инвестировано порядка 10 млн руб. «Такой объем инвестиций могут позволить себе многие начинающие предприниматели, в то время как вложения в „стандартную“ базу отдыха, которые гораздо выше,— не все. Окупаемость глэмпинга порядка трех лет, и в этом он также интересен для инвестиций»,— добавил эксперт.

Булат Баширов, Елена Чиркова