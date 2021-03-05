Есть лекарства у Карины Анцифировой

26 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире программы «Вести-Москва» мы рассказали историю трехлетней Карины Анцифировой из Москвы. У нее хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. Единственный выход спасти Карину — провести трансплантацию почки. Но чтобы она прижилась и прослужила как можно дольше, нужны дорогие лекарства, которые государство не оплачивает. Вся необходимая сумма (2 394 269 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 26 февраля 27 085 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Алтай», «Белгород», «Смоленск», «Южный Урал», а также 140 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 29 детям на 21 797 807 руб.