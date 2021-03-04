Индустриальный парк-долгострой готовят к запуску

Создаваемый с 2011 года индустриальный парк «Малая Сосновка» готовится к полноценной работе и привлечению новых резидентов посредством налоговых льгот. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал решить проблемы инфраструктуры, препятствующие запуску проектов. По мнению экспертов, потенциальных инвесторов может отпугнуть соседство с неэкологичными производствами.



О планах по созданию индустриального парка «Малая Сосновка» было объявлено еще в 2011 году, но в федеральный реестр Минпромторга площадка была включена лишь в 2020-м. В управляющей компании парка объясняли это тем, что «довольно длительное время понадобилось, чтобы привести инженерную инфраструктуру в соответствие с требованиями министерства и сформировать необходимый пакет документов», добавив, что «системная работа в этом направлении началась только в 2019 году».

Губернатор заверил, что проблемы с водоотведением в индустриальном парке будут решены до конца года. «В “Малой Сосновке” вначале был допущен ряд управленческих ошибок: слишком долго вводилась необходимая инфраструктура, что оттягивало принятие решений инвесторов. За последние полтора года мы ускорились, основную необходимую инфраструктуру подвели»,— уточнил Алексей Текслер.

Сейчас в числе резидентов индустриальной площадки компании «Втор-Ком», «Ин Парк Челябинск» (входит в группу компаний Doorhan), «Оптимум», «Лазерные технологии», «Открытие», радиозавод «Полет», «Вымпелком», «МКС Индустрия». Парк площадью более 110 га расположен в 2 км от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского района. Общий объем инвестиций резидентов в экономику региона — порядка 4 млрд руб., число создаваемых рабочих мест — около 1,7 тыс.

«Действующих производств в парке сегодня два. В планах — порядка 15 проектов, из них шесть-семь готовы реализовываться в ближайшее время. Есть близлежащие территории, как минимум 10 га, которые можно включить в индустриальный парк, привлекая новых партнеров, создавая новые производства. Будем площадку развивать»,— отметил Алексей Текслер.

«Полет» планирует выпускать в индустриальном парке высокотехнологичные изделия для модернизации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест — не менее 800. Начало строительства намечено на 2022 год.

Другой резидент, компания «МКС Индустрия», готовится к строительству на территории технопарка завода по производству блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций и блочно-модульной электростанции, которая по контракту будет снабжать резидентов площадки более дешевой электроэнергией. Сейчас компания получает разрешение на строительство — его старт намечен на май 2021 года. В планах к декабрю этого года сдать первую очередь — 4 тыс. кв.м производственных площадей, а к началу 2022 года завершить все работы.

По словам директора «МКС Индустрии» Виктории Загорновой, площадка «Малой Сосновки» была выбрана из-за преференций индустриального парка. «Сейчас достаточно сложно найти площадку для бизнеса, в которой будет сочетаться оптимизация налогообложения и логистики. Поскольку наша продукция будет доставляться как по области, так и в другие регионы, для нас важна близость к городу»,— отмечает Виктория Загорнова.

Для резидентов парка до 2023 года действует нулевая ставка налога на имущество организации, а налог на прибыль снижен до 13,5%. У предприятий есть возможность использовать инвестиционный налоговый вычет, позволяющий возместить до 90% расходов. Кроме того, предоставляются специальные условия по аренде земли по льготным ставкам.

Развитию парка препятствует недоработка коммунальной инфраструктуры, отмечает директор группы компаний «Оптимум» Сергей Архипов. По его словам, запуск проекта сельскохозяйственного комплекса по хранению и переработке овощей объемом не менее 20 тыс. т и распределительного центра в технопарке откладывается из-за отсутствия водоотведения. Вторая очередь комплекса была построена в ноябре 2019 года, но до работы дело так и не дошло. «С самого начала проекта мы столкнулись с серьезными проблемами по обеспечению парка коммунальными услугами. Наши производства требуют огромного количества воды. Газ, воду мы получили, а канализации нет. К работе мы готовы приступить в любой момент»,— рассказал Сергей Архипов.

По мнению аналитика компании «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, снижение налога на прибыль для резидентов парка — одно из основных его преимуществ, но при этом соседство некоторых резидентов вызывает вопросы. «Предприятия, которые работают в составе парка, не платят налог на имущество в течение трех-пяти лет. Площадки в индустриальном парке будут востребованы при условии сохранения режима льготного налогообложения. Потенциально отпугнуть инвесторов может расположение поблизости производств с разными требованиями к экологической безопасности. Например, сомнительно расположение сельскохозяйственного комплекса рядом с проектом компании “Втор-Ком” по созданию производства химволокна»,— считает Евгений Миронюк.

Михаил Бычков