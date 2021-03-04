Для гендиректора аэропорта могут запросить посадку

В Челябинске задержали генерального директора аэропорта Александра Осипова. Его подозревают в причастности к мошенничеству с использованием своего служебного положения. По предварительным данным, речь идет о махинациях с получением страховых выплат после ДТП со служебным автомобилем авиапредприятия. Предыдущий гендиректор аэропорта Юрий Коньков тоже имел проблемы с законом — его обвиняли в незаконном распоряжении федеральным имуществом, но уголовное дело прекратили в связи с возмещением ущерба.



Генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Александра Осипова подозревают в причастности к мошенничеству с использованием своего служебного положения. Об этом 3 марта сообщили “Ъ-Южный Урал” в управлении ФСБ России по Челябинской области.

«В отношении него проводятся следственно-оперативные действия. Директор аэропорта подозревается в причастности к мошенничеству — ч.3 ст.159 УК РФ»,— сообщили в пресс-службе регионального ведомства. От более подробных комментариев представители УФСБ отказались. Известно, что Александра Осипова увезли на допрос, а в служебных помещениях аэропорта прошли обыски.

Пресс-служба Челябинского авиапредприятия не отвечала на телефонные звонки и письменные запросы. В холдинге «Новапорт», куда входит аэропорт, просьбу прокомментировать ситуацию также оставили без ответа.

По предварительным данным, задержание Александра Осипова связано с мошенничеством при получении страховых выплат после ДТП со служебным автомобилем. Директор скрылся с места аварии, а затем в страховую компанию были представлены недостоверные сведения об обстоятельствах аварии, сообщает Znak.com. Сумма ущерба оценивается в 170 тыс. руб. При этом не исключается, что главе аэропорта могут вменить другие эпизоды.

АО «Челябинское авиапредприятие» входит в «Новапорт-Холдинг», который является частью корпорации AEON бизнесмена Романа Троценко. Александр Осипов возглавил аэропорт Челябинска в ноябре 2019 года. До этого он руководил аэродромом Мурманска.

Сейчас в Челябинском аэропорту почти завершилась масштабная реконструкция, начатая ради саммитов ШОС и БРИКС, запланированных на 2020 год, но отмененных по решению президента РФ. В декабре 2019 года ввели в эксплуатацию здание нового терминала внутренних воздушных линий. Весной этого года планируется запустить обновленный международный терминал. В феврале этого года Росавиация сообщила о завершении реконструкции аэродромной инфраструктуры челябинского аэропорта и присвоении ему третьей категории ICAO (международной организации гражданской авиации), позволяющей отправлять и принимать самолеты в любую погоду. Однако изначально все работы планировалось завершить еще в 2019 году, но сроки сдачи постоянно переносили. Летом 2020 года Счетная палата РФ в ходе проверки обнаружила незавершенные работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, а также строительству различных сооружений. Общий бюджет проекта реконструкции аэродрома в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составил 5,4 млрд руб. Подрядчиком выступала компания «Центродорстрой».

Предшественник Александра Осипова на посту главы аэропорта Юрий Коньков тоже был фигурантом уголовного дела. В 2017 году его обвиняли в самоуправстве (ч.1 ст.330 УК РФ). По версии следствия, руководитель, не имея полномочий распоряжаться имуществом, расположенным на территории аэропорта и находящимся в федеральной собственности, сдал в аренду одну из секций на складе транспортного оборудования, чем причинил государству ущерб в размере 1,67 млн руб. Но суд прекратил уголовное дело в связи с полным возмещением ущерба обвиняемым. Юрий Коньков отделался судебным штрафом в размере 70 тыс. руб. Санкция инкриминируемой Александру Осипову статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Юлия Гарипова