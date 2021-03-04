Вратарь-000

Минувшая неделя, кажется, превратила в главного среди всех российских хоккеистов в НХЛ претендента на ценный индивидуальный приз по итогам сезона голкипера «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрея Василевского. У него блестящие статистические показатели и серия, насчитывающая уже три матча без единой пропущенной шайбы. И это во многом благодаря Василевскому «Тампа», потерявшая лидера нападения Никиту Кучерова, лидирует в лиге.

Андрей Василевский стал главной звездой дня благодаря матчу, в котором его «Тампа-Бей Лайтнинг» встречался со своим соперником по триумфальному для клуба финалу Кубка Стэнли, состоявшемуся осенью 2020 года,— «Даллас Старс». Это было в том числе очередное противостояние двух классных российских вратарей. Но Антон Худобин из «Далласа» все же пропустил две шайбы, а Василевский не пропустил ни одной.

Для голкипера «Тампы» это был уже третий подряд сухой матч: до него, еще на излете февраля, он выстоял против «Каролина Харрикейнс» и того же «Далласа».

Само по себе достижение очень крутое. Такие сухие серии — явление редкое.

А если брать чистое время, в течение которого Василевскому не могут забить,— чуть больше 200 минут подряд, то до него в истории лиги было всего семь десятков голкиперов, добравшихся до этой отметки. Но, рассказывая об Андрее Василевском и его выступлении в нынешнем сезоне, глупо было бы обойтись акцентом исключительно на его свежих подвигах.

«Тампа» — обладатель Кубка Стэнли, но насчет ее потенциала перед стартом чемпионата существовали определенные сомнения. Во время короткого межсезонья она потеряла несколько игроков, перешедших в другие клубы, а самое важное — потеряла перенесшего операцию лидера атаки Никиту Кучерова. Но пока с точки зрения турнирного положения все у «Тампы» в полном порядке.

Формально она сейчас располагается на втором месте в сводной таблице лиги, отставая на пять очков от «Торонто Мейпл Лифс». Но надо учитывать два нюанса. У «Тампы» три матча в запасе по сравнению с клубом, находящимся на верхней строчке, а еще значимее то обстоятельство, что благодаря «переформатированию» первенства из-за пандемии коронавируса «Торонто» выпало счастье играть исключительно с командами из Канады. А канадский дивизион выглядит слабейшим из четырех.

Причину успехов «Тампы» обнаружить легко. Ее нападение без Кучерова действительно не то чтобы смертельно опасно, как прежде.

По числу забитых голов — 71 — команда в конце топ-десятки. Зато голов пропущенных у нее меньше всех — 39. И это точно заслуга не только защитников, но и Василевского, лучшего среди вратарей НХЛ (если отбросить тех, кто появляется на льду эпизодически) и по среднему количеству пропущенных шайб за матч (1,65), и по проценту отраженных бросков (94,2%).

Великолепные показатели, кажется, уже сегодня делают Андрея Василевского, фронтмена могучего отечественного вратарского корпуса в НХЛ (в общей сложности во встречах «регулярки» успели принять участие десять голкиперов из России), безусловным претендентом на приз лучшему в своем амплуа по итогам первенства. Один Vezina Trophy у него уже есть: Василевский взял его в 2019 году. Все идет к тому, что он по крайней мере будет сражаться за второй, притом что других россиян, способных побиться за такие награды, не видно. Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталс», регулярно становившемуся сильнейшим снайпером, голы даются с некоторым скрипом, а шансы Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», который своей результативностью намекал на намерение взобраться на верхушку бомбардирской гонки, похоже, погубил скандал с обвинениями в давнем избиении гражданки Латвии. Ничего из того, что рассказал про Панарина тренер Андрей Назаров, до сих пор не подтвердилось (и, складывается впечатление, не подтвердится), но «отпуск», взятый форвардом в связи с неожиданными разоблачениями, продолжается и лишает его матчей, а следовательно, и набранных очков. Без них до призов не добраться.

Алексей Доспехов