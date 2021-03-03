В Оренбуржье выявили минимум новых зараженных COVID-19 с 30 июня

В Оренбуржье зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течении последних шести дней в регионе выявляют не более 90 случаев заражения COVID-19. При этом за последние сутки зафиксировано минимальное число инфицированных с 30 июня 2020 года. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 829. Умерли 620 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов