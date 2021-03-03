«Обещают возвращение к идее прозрачности и открытости»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории биеннале и о том, когда закончится реконструкция павильона России.

Венецианские биеннале изменили свою очередность. Так уже бывало в 125-летней биеннальной истории, хотя и не очень часто. 1-я Международная художественная выставка города Венеция состоялась в 1895 году, а затем проводилась каждые два года. Однако девятая по счету была перенесена на год раньше — на 1910-й. В 1916-м и 1918-м, а также в 1944-м и 1946-м во время Первой и Второй Мировых войн она не проводилась.

Пропустили биеннале также в 1974-м, а между 1990 и 1993-м сделали трехлетний перерыв, думаю, чтобы в 1995-м выйти на столетний юбилей. С 1975 года здесь одновременно с художественными выставками проводились архитектурные. И вот в прошлом году 17-я Архитектурная пропустила свой год, сдвинув открытие на май 2021-го. Соответственно, арт-биеннале снова сменила шаг. Выходит, что слоган предыдущей, 58-й «Чтоб вам жить в интересные времена!» оказался пророческим.

А ведь Россия еще в прошлом году получила нового биеннального комиссара. Ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семена Михайловского сменила гендиректор Фонда V-A-C Тереза Мавика. Оператором Российского павильона стала компания Smart Art, основанная в 2016 году Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой.

Комиссар выбрала в прошлом году куратором несостоявшейся арх-биеннале Ипполито Пестеллини Лапарелли, преподавателя Королевского колледжа искусств в Лондоне, ранее работавшего в знаменитом голландском архитектурном бюро OMA.

Общая тема звучала так: «Как мы будем жить вместе?» Проект Лапарелли назывался Open!, то есть он отвечал, что жить мы будем открыто. И подразумевал реконструкцию павильона России, которая началась в рамках все того же проекта. Любопытно, однако, что за время пандемии тема выставки в павильоне России сменила знак в конце с восклицательного на вопросительный. Open? («Открыто?») — спрашивают теперь русские архитекторы под управлением итальянских комиссара и куратора.

Реконструкция должна быть окончена к маю. Обещают возвращение к идее создателя павильона Алексея Щусева о прозрачности и открытости. А в глухой стене восстановят аутентичные окна.