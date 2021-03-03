Николай Ренц будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Тольятти

Отделение «Единой России» в Тольятти поручило члену партии Николаю Ренцу принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Тольятти. Об этом сообщается на сайте партии.

«Решение местного отделения партии доведено до всех членов фракции “Единая Россия” в Думе г.о. Тольятти и направлено секретарю регионального отделения партии Дмитрию Азарову»,– говорится в сообщении.

Прежний глава Тольятти Сергей Анташев покинул свой пост. Его заявление об отставке было принято в среду. Тогда же был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника.

Георгий Портнов