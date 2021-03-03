Японский миллиардер Маэдзава выберет восемь человек для полета с ним к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска, выберет восемь человек для полета с ним. Об этом сообщается в видеообращении на сайте предпринимателя, ссылку на который он разместил в Twitter.

«Я приглашаю вас принять участие в миссии. Восемь человек со всего мира. В путешествии всего примет участие от 10 до 12 человек, я приглашаю восьмерых, чтобы полететь вместе с нами»,— сказал господин Маэдзава.

Он добавил, что претенденты должны отвечать двум критериям. Во-первых, бизнесмен рассчитывает, что полет на Луну поможет им совершить что-то для общества с помощью своей деятельности. Во-вторых, они должны хотеть работать в команде и поддерживать ее участников.

Полет к Луне на корабле SpaceX запланирован на 2023 год. Господин Маэдзава — основатель интернет-сайта по продаже одежды Zozo, его состояние оценивается в $3 млрд.