Мэр Ярославля поручил активнее убирать гололед с тротуаров

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил коммунальным службам города ускорить процесс уборки обледенений с тротуаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Абсолютно точно необходимо ускорить темп работ, и уделить особое внимание тротуарам. В связи с погодными условиями, в последние дни образовалось много обледенений. С сегодняшнего дня усиливаем работу по обработке тротуаров и выводим дополнительные единицы»,— отметил господин Волков.

По данным пресс-службы, в настоящий момент сотрудники «Горзеленхозстроя» продолжают работы по очистке и обработке улично-дорожной сети, мест передвижения пешеходов, лестничных пролетов, заездных карманов и остановочных комплексов. В мэрии сообщили, что за прошедшую неделю с территории города вывезено более 10 тыс. кубометров снежной массы.

Дарья Сабаева