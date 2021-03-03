Скигин Михаил Дмитриевич

Родился 18 марта 1980 года в Ленинграде, через десять лет семья переехала в Бонн (Германия), родители в скором времени развелись. Учился в университете Universitat St. Gallen в Швейцарии по программе международных отношений. Его отец, Дмитрий Скигин, занимался бизнесом с конца 1980-х годов, в частности экспортом лесопродуктов, а также контролировал часть Балтийской бункерной компании и Петербургского нефтяного терминала (ПНТ). В 2003 году Дмитрий Скигин скончался, после чего Михаил Скигин унаследовал долю в ПНТ и сейчас занимает пост председателя совета директоров этой компании. Является совладельцем созданной в 2014 году ГК «Платная дорога», которая занимается строительством путепроводов на принципах ГЧП, и ООО «Порт Поронайск» — проект развития порта на востоке Сахалина. Владеет частью бизнеса официального дистрибутора велосипедов Electra в России и Китае, а также компанией «Геопроспект», которая занимается геологоразведкой в Западной Африке. Сейчас постоянно проживает в Швейцарии, воспитывает четверых детей.