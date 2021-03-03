Процесс дошел до прений В Уфе завершается суд над обвиняемыми в убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО

Верховный суд Башкирии вчера рассмотрел обвинительный вердикт присяжных заседателей по резонансному делу об убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО Юрия Яшина. Ознакомившись с вердиктом в перерыве заседания, адвокаты одного из обвиняемых — Сергея Евстафьева — потребовали самоотвода судьи Ильгиза Ахматдинова. По мнению адвокатов, в суде могли оказывать давление на присяжных заседателей, из-за чего они изменили вердикт их подзащитному с оправдательного на обвинительный. Судья ходатайство отклонил. Он также отказался рассматривать заявление адвоката о роспуске коллегии присяжных заседателей. Прения по делу назначены на 11 марта. Большинство подсудимых признают вину.

Вчера в Верховном суде Башкирии прошло заседание по делу об убийстве заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина. 12 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт обвиняемым в убийстве топ-менеджера — Федору Токареву, Альмиру Хасанову, Руслану Мингазову, Эрику Талипову и Сергею Евстафьеву. Присяжные заседатели признали их виновными в разбойном нападении, совершенном организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а» и «в» ч.4 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве по найму (п. «ж» и «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Юрий Яшин был убит в июле 2018 года на парковке многоэтажного дома на улице Маркса, в котором проживал. По материалам дела, топ-менеджера до смерти забили четверо наемников, которые были установлены и задержаны в ночь на 24 июля. Позже следователи установили и арестовали предполагаемого заказчика убийства — непосредственного руководителя Юрия Яшина, коммерческого директора ОДК-УМПО Сергея Евстафьева. Ранее следствие заявляло, что мотивом убийства была личная неприязнь.

Вчера адвокат Сергея Евстафьева Айрат Хикматуллин поставил под сомнение вердикт присяжных. По его мнению, 11 февраля они оправдали его подзащитного, а днем позже оказалось, что, наоборот, признали виновным. Судья Ильгиз Ахметдинов это опроверг. Господин Хикматуллин возразил, что слова о единственном вердикте звучат «иезуитски и цинично». По мнению адвоката, на присяжных воздействовали в здании суда, чтобы они изменили решение, а двое присяжных взяли самоотвод. Адвокат потребовал исследовать видеозаписи с камер наблюдения суда за 11 и 12 февраля для установления фактов посещения совещательной комнаты присяжных, но судья отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что законом запрещено ставить под сомнение вердикт присяжных заседателей.

Кроме того, по словам господина Хикматуллина, на заседании 15 декабря 2020 года Федор Токарев заявил о том, что оговорил Сергея Евстафьева и других подсудимых и сфальсифицировал документ о переписке между ним и Евстафьевым, а также сообщил, что давал показания о своем знакомстве с Сергеем Евстафьевым под давлением следствия. Также адвокат отметил, что из материалов дела исчезли протоколы допросов супруги Юрия Яшина и вещественные доказательства.

Второй адвокат Сергея Евстафьева, Павел Киселев, потребовал отвода Ильгиза Ахметдинова, который, по его мнению, нарушает права защиты. Он также обратил внимание на противоречия, отметив, что в опросном листе присяжных изначально было указано: «Нет, не доказана вина Евстафьева». Содержание вердикта не было доведено до участников процесса, отметил адвокат, добавив, что в данном случае «имел место произвол». Судья гневно прервал его: «Я вас остановлю, защитник, поскольку вы ставите под сомнение вынесенный присяжными заседателями вердикт».

Еще один адвокат Сергея Евстафьева, Филюс Исмагилов, отметил, что «в целях недопущения вынесения оправдательного вердикта» судья растягивал время «путем объявления ничем не объяснимых длительных перерывов».

Ходатайство об отводе судьи поддержал четвертый адвокат Сергея Евстафьева — Иван Данилин, отметивший, что «в данном случае председательствующий порождает сомнение в объективности и беспристрастности».

Представители прокуратуры и потерпевших были против отвода судьи.

После продолжительного перерыва Ильгиз Ахметдинов отказался брать самоотвод.

Павел Киселев заявил ходатайство о роспуске коллегии присяжных и направлении дела на новое рассмотрение, но судья не стал его рассматривать.

Далее на заседании было объявлено, что все подсудимые признаны вменяемыми, а у Альмира Хасанова имеется органическое эмоциональное расстройство личности, что, впрочем, не мешало ему в момент совершения преступления сознавать последствия своих действий.

Представитель потерпевших сообщил, что супруга Юрия Яшина требует взыскать с подсудимых компенсацию морального вреда в размере 100 млн руб. и материального вреда — 150 тыс. руб., а дочери убитого — 11 и 10 млн руб.

Прения по уголовному делу с последним словом подсудимых состоятся 11 марта.

Все подсудимые, кроме Сергея Евстафьева, признали вину.

Майя Иванова