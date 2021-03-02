Цифровая ставка

В комитете по информатизации и связи сменился руководитель. На место врио главы Владимира Тумарева пришла Юлия Смирнова, экс-сотрудница полпредства президента в СЗФО. Она также работала советником по IT у губернатора Александра Беглова. Ранее комитет возглавлял «цифровой» вице-губернатор Станислав Казарин, назначенный на нынешнюю должность в январе 2021 года.

О назначении Юлии Смирновой сообщила пресс-служба губернатора Петербурга, дав информацию одной строкой. Информация о ее прежней деятельности была опубликована на сайте комитета по информатизации и связи (КИС) около шести часов вечера вместе с внесенными правками на страницу «Руководство» комитета.

Временно возглавлявший орган Владимир Тумарев остался, как и при Станиславе Казарине, первым заместителем руководителя. Он исполнял обязанности председателя с января текущего года, когда господин Казарин был утвержден ЗакСом на должности вице-губернатора. Изначально ему доверили курировать только собственный комитет, но затем добавили контроль за управлением по развитию садоводства и огородничества.

Как стало известно из пресс-релиза КИС, Юлия Смирнова, уроженка Москвы, окончила МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2003 году с красным дипломом по специальности «инженер-математик». Через три года защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук. По завершении занималась разработкой информационно-аналитических систем, а в 2014 году стала работать в администрации президента России.

Как пишет на своем официальном сайте СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, она была помощницей Александра Беглова, когда тот занимал должность полномочного представителя президента на Северо-Западе (декабрь 2017 года — октябрь 2018 года). Госпожа Смирнова является государственным советником РФ второго класса. По информации университета, господин Беглов, возглавив Петербург, забрал ее с собой в качестве советника по информационным технологиям. При этом в администрации президента, согласно пресс-релизу КИС, она числилась до 2021 года.

Сотрудники комитета поделились с “Ъ”, что пока ничего не знают о новом руководителе. Им рассказали о назначении в день официального объявления. В пресс-службе комитета сообщили, что дополнительной информации, кроме размещенной на сайте, дать не могут. С самой госпожой Смирновой “Ъ” связаться также не удалось.

Олег Дилимбетов